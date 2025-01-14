В Волгограде бизнесмен «инвестировал» в мошенников 7,5 млн рублей





В Волгограде 48-летний предприниматель попал на уловки мошенников и отдал 7,5 миллиона рублей в погоне за прибылью. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, злоумышленники связались с жителем Центрального района и предложили заработать на фондовой бирже.

Установлено, что звонок от неизвестного поступил мужчине еще в начале ноября прошлого года. Звонивший представился сотрудником инвестиционной платформы и убедил волгоградца перечислить крупную сумму, чтобы удвоить ее. На протяжении нескольких месяцев потерпевший перечислял мошенникам деньги, остановившись в итоге на сумме около 7,5 миллионов.

Когда же инвестор попытался вывести свои средства, то понял, что попался на мошенническую схему и обратился в полицию.