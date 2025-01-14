В Госдуме предложили делиться доходами от газа и нефти с россиянами





Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому доходы от экспорта полезных ископаемых будут распределяться между жителями России. Как сообщает V102.RU, проект в нижнюю палату внесла член комитета по госстроительству и законодательству Анжелика Глазкова.

Автором предлагается создать Фонд социальной справедливости, который начнет работать при принятии законопроекта с 1 января 2026 года. Предполагается, что каждые три месяца граждане России будут получать выплату за счет доходов от экспорта энергоресурсов за рубеж. Однако, такая выплата будет доступна россиянам с трудовым стажем не менее 15 лет.

В качестве примера депутат привела штат Аляску, где уже на протяжении 50 лет населению перечисляют часть доходов от продажи нефти.