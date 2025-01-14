В Волгограде на видео сняли самую «обнимательную» собаку





Волгоградский приют «Лисена» ищет хозяина дружелюбного пса. Как сообщает V102.RU со ссылкой на приют, собаку обнаружили волонтеры в жилом массиве в Тракторозаводском районе еще перед новым годом.





– Ещё перед Новым годом, мы приняли этого рубаху-парня. Прибился он в массив многоквартирных домов на Спартановке, Тракторозаводского района. Хочется верить, что он потерялся и его ищут и ждут домой, – рассказали в приюте. Впрочем, не исключается вариант и устройства собаки в любой иной дом.

Волонтеры отмечают, что пес отличается особой любвеобильностью и пристрастием к теплым объятиям с человеком. В «Лисёне» сняли видео с самым «обнимательным» псом, который в буквальном смысле не отлипает от работника приюта и, судя по морде в этот момент, абсолютно счастлив.

Навестить собаку или даже забрать в свой дом можно, предварительно позвонив по указанному в видеоролике номеру.

Видео: Приют Лисена / t.me