Волгоградские щи оказались одними из самых дешевых в России





Волгоградские щи стали одними из самых доступных по стоимости в России. Как сообщает V102.RU со ссылкой на аналитиков Bankiros.ru, изучивших данные Росстата по регионам, пятилитровая кастрюля традиционного супа в Волгоградской области обойдется всего в 351 рубль.

Так, в расчет цены было взято: 500 граммов говядины, 100 граммов моркови и лука, 500 граммов капусты, 200 граммов помидоров и картофеля. Такого количества продуктов хватит примерно на 10-12 порций. Самым дорогим продуктом из списка оказалось мясо – в среднем 337 рублей за полкило.

Дешевле всего в России приготовить щи в Адыгее и Калмыкии - 321 и 316 рублей соответственно.

Самые дорогие продукты оказались в Дальневосточном федеральном округе. В среднем там обойдутся щи в 438 рублей. В Камчатском крае и Чукотском автономной округе цены взлетают уже до 683 и 868 рублей за пять литров щей.