Снимки из космоса указали места для восстановления лесов в Волгоградской области

Специалисты дешифровали космические снимки лесного фонда четырех лесничеств Волгоградской области общей площадью 168707 га и установили участки, требующие восстановления.

Как сообщили V102.RU в Центре защиты леса Волгоградской области, проведена большая работа по выявлению земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления. Для этого использовались технологии дистанционного зондирования Земли в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

Кроме того, были проведены и натурные обследования с целью оценки достоверности результатов, полученных из космоса. Установлено, что из 66 участков соответствуют данным дешифрирования 65 на площади 393,3 га.

- В ходе натурных обследований рекомендации по возможному способу лесовосстановления даны на общей площади 338,8 га, из них искусственное лесовосстановление рекомендовано на участках площадью 305,1 га, естественное лесовосстановление вследствие природных процессов – 33,7 га. На площади 9,9 га зафиксировано насаждение, - пояснили специалисты Центра.

Результаты исследований будут использованы при актуализации данных государственного лесного реестра.

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

Фото из архива V102.RU