В Волгограде осудили дагестанца за попытку оформить за взятку фиктивную инвалидность

Дзержинский районный суд Волгограда приговорил к штрафу в сумме 1,5 миллиона рублей жителя Дагестана, который пытался за взятку оформить своим знакомым фиктивную инвалидность. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Следствием и судом установлено, что преступный умысел на совершение этого преступления у мужчины возник в конце декабря 2021 года после телефонного разговора со своей знакомой, проживающей в Волгограде. Женщина рассказала, что имеет связи и может оформить фиктивную инвалидность. Житель Дагестана решил сделать такой подарок четырем своим знакомым, которые ничего не знали о его намерениях.

Волгоградке, которая согласилась выступить посредником, мужчина пообещал передавать за каждого оформленного взятку должностным лицам медорганизаций в сумме 250 тысяч рублей. Часть денег в сумме 900 тысяч рублей он передал, но его знакомая, которая на самом деле не имела реальной возможности выполнить свою часть договора, их присвоила. Уголовное дело в отношении женщины выделено в отдельное производство.

В связи с тем, что житель Дагестана не смог довести задуманное до конца, его приговорили по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.