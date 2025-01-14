Расследования

В Волгограде осудили дагестанца за попытку оформить за взятку фиктивную инвалидность

Расследования 14.01.2025 11:30
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14.01.2025 11:30


Дзержинский районный суд Волгограда приговорил к штрафу в сумме 1,5 миллиона рублей жителя Дагестана, который пытался за взятку оформить своим знакомым фиктивную инвалидность. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Следствием и судом установлено, что преступный умысел на совершение этого преступления у мужчины возник в конце декабря 2021 года после телефонного разговора со своей знакомой, проживающей в Волгограде. Женщина рассказала, что имеет связи и может оформить фиктивную инвалидность. Житель Дагестана решил сделать такой подарок четырем своим знакомым, которые ничего не знали о его намерениях.

Волгоградке, которая согласилась выступить посредником, мужчина пообещал передавать за каждого оформленного взятку должностным лицам медорганизаций в сумме 250 тысяч рублей. Часть денег в сумме 900 тысяч рублей он передал, но его знакомая, которая на самом деле не имела реальной возможности выполнить свою часть договора, их присвоила.  Уголовное дело в отношении женщины выделено в отдельное производство.

В связи с тем, что житель Дагестана не смог довести задуманное до конца, его приговорили по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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