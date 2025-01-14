Общество

Волгоградец отсудил у DNS 100 тысяч за объеденную мышами посудомойку

Общество 14.01.2025 15:04
0
14.01.2025 15:04


Житель Волгоградской области отсудил почти 100 тысяч за испорченную грызунами посудомоечную машину. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, долгожданную покупку мужчина сделал еще в декабре 2023 года. В магазине ООО «ДНС-Ритейл» он приобрел посудомоечную машину стоимостью 19 999 рублей. Однако в первый же день покупки выяснилось, что бытовая техника неисправна – при выборе программы машина заливала воду, но не запускала функцию мойки. После обнаружения дефекта расстроенный мужчина обратился на горячую линию продавца, где изложил свою проблему. 

Однако в компании отказали покупателю в ремонте посудомойки, заявив, что у нее повреждены детали – трансформатор на плате управления и обмотка электродвигателя насоса. И высказали предположение, что технику могли испортить грызуны. В ООО «ДНС-Ритейл» также отказали мужчине в возврате денежных средств. Тогда покупателю не оставалось ничего другого, как обратиться в суд. 

Экспертиза подтвердила, что детали машины подъели  грызуны – мыши или крыса. Однако установить точную дату возникновения характерных повреждений специалисты не смогли. 

Ответчик пытался убедить суд, что мыши погрызли посудомойку уже после того, как ее купили. Однако было доказано, что грызунов и насекомых в жилище покупателя не имеется. 

Мировой судья пришел к выводу, что мужчине была продана некачественная техника с существенными недостатками. Теперь продавец вернет покупателю стоимость посудомойной машины, выплатит неустойку за нарушение срока возврата уплаченной денежной суммы - 44 597 рублей, компенсацию морального вреда - 500 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя - 32 548  рублей - а всего 97 645 рублей.

Фроловский городской суд оставил решение мирового суда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу. 

Фото: нейросеть

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.01.2025 16:32
Общество 14.01.2025 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 16:05
Общество 14.01.2025 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 15:30
Общество 14.01.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 14:46
Общество 14.01.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 14:01
Общество 14.01.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 13:35
Общество 14.01.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 13:20
Общество 14.01.2025 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 13:12
Общество 14.01.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 13:02
Общество 14.01.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 11:54
Общество 14.01.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 11:50
Общество 14.01.2025 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 11:34
Общество 14.01.2025 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 11:10
Общество 14.01.2025 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.01.2025 11:09
Общество 14.01.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.01.2025 11:06
Общество 14.01.2025 11:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:33
Доторговался? В Городище за взятку задержан замглавы района Анатолий ТоргашинСмотреть фотографии
16:32
Прокуратура заставила «Газпром межрегионгаз Волгоград» поступиться комиссиейСмотреть фотографии
16:13
Момент наезда на подростка в Новоаннинском попал на запись видеокамерыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:05
В Волгограде скоропостижно скончался судья Алексей ГриценкоСмотреть фотографии
15:30
Борт авиакомпании «Азимут» экстренно сел в Волгограде из-за больного пассажираСмотреть фотографии
15:04
Волгоградец отсудил у DNS 100 тысяч за объеденную мышами посудомойкуСмотреть фотографии
14:46
Под Волгоградом прокуратура заставила чиновников вернуть транспорт в ПетропавловкуСмотреть фотографии
14:21
Устроившего месть с огоньком волгоградца задержали оперативники МВДСмотреть фотографииCмотреть видео
14:01
В Волгограде на видео сняли самую «обнимательную» собакуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:35
Доверят поднять село: ветеранам СВО пообещали по 7 млн рублей на развитие агробизнесаСмотреть фотографии
13:20
В Михайловке отменили крещенские купанияСмотреть фотографии
13:12
«Осторожность никто не отменял»: в МЧС России провели рейд на осаждённой рыбаками КамышинкеСмотреть фотографии
13:02
Подсудимый глава поселения Волгоградской области покинул свой постСмотреть фотографии
11:54
Ферму с «цифровыми» буренками показали Андрею БочаровуСмотреть фотографии
11:50
В Госдуме предложили делиться доходами от газа и нефти с россиянамиСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде бизнесмен «инвестировал» в мошенников 7,5 млн рублейСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде осудили дагестанца за попытку оформить за взятку фиктивную инвалидностьСмотреть фотографии
11:10
Росприроднадзор выдал экологические разрешения волгоградскому «КАУСТИКу»Смотреть фотографии
11:09
Волгоградские щи оказались одними из самых дешевых в РоссииСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде УК наказали за залитый после пожара дом ЖК «Бейкер-Стрит»Смотреть фотографии
10:35
В Котельниково Волгоградской области сгорела пенсионерка в деревянном домеСмотреть фотографии
10:13
Медики рассказали о состоянии малыша после жуткого ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:58
Чиновники услугами не торгуют: власти погрузили хутор Ляпичев в канализационный коллапсСмотреть фотографииCмотреть видео
09:48
Новая спецтехника пополнила парк волгоградских коммунальщиковСмотреть фотографии
09:47
В Волгоградской области погиб водитель «Нивы» после столкновения с ЛЭПСмотреть фотографии
09:37
45 из 100 тысяч волгоградцев заболевают раком толстой кишкиСмотреть фотографии
09:32
В Саратове из-за атаки БПЛА отменили занятия в школахСмотреть фотографии
08:57
Под Волгоградом под Старый новый год женщина вонзила нож в подругуСмотреть фотографии
08:08
Волгоградцам пообещали снег на исходе рабочей неделиСмотреть фотографии
07:07
Российские ученые установили: депрессия может передаваться по наследствуСмотреть фотографии
 