Волгоградец отсудил у DNS 100 тысяч за объеденную мышами посудомойку

Житель Волгоградской области отсудил почти 100 тысяч за испорченную грызунами посудомоечную машину. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, долгожданную покупку мужчина сделал еще в декабре 2023 года. В магазине ООО «ДНС-Ритейл» он приобрел посудомоечную машину стоимостью 19 999 рублей. Однако в первый же день покупки выяснилось, что бытовая техника неисправна – при выборе программы машина заливала воду, но не запускала функцию мойки. После обнаружения дефекта расстроенный мужчина обратился на горячую линию продавца, где изложил свою проблему.

Однако в компании отказали покупателю в ремонте посудомойки, заявив, что у нее повреждены детали – трансформатор на плате управления и обмотка электродвигателя насоса. И высказали предположение, что технику могли испортить грызуны. В ООО «ДНС-Ритейл» также отказали мужчине в возврате денежных средств. Тогда покупателю не оставалось ничего другого, как обратиться в суд.

Экспертиза подтвердила, что детали машины подъели грызуны – мыши или крыса. Однако установить точную дату возникновения характерных повреждений специалисты не смогли.

Ответчик пытался убедить суд, что мыши погрызли посудомойку уже после того, как ее купили. Однако было доказано, что грызунов и насекомых в жилище покупателя не имеется.

Мировой судья пришел к выводу, что мужчине была продана некачественная техника с существенными недостатками. Теперь продавец вернет покупателю стоимость посудомойной машины, выплатит неустойку за нарушение срока возврата уплаченной денежной суммы - 44 597 рублей, компенсацию морального вреда - 500 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя - 32 548 рублей - а всего 97 645 рублей.

Фроловский городской суд оставил решение мирового суда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Фото: нейросеть