В Волгограде прошел конкурс профмастерства среди лаборантов химического анализа





25 представителей предприятий и организаций Волгоградской области сегодня соревновались в номинации «Лучший лаборант химического анализа». Принимала участников ежегодного конкурса профмастерства второй год подряд промышленная площадка волгоградского «КАУСТИКа»

Своих представителей на соревнования направили 15 предприятий химической, строительной, металлургической, газотранспортной и коммунальной сфер региона. Впервые за последние несколько лет в традиционно «женской» номинации конкурса принял участие мужчина Александр Придворов. Молодой человек уже три года преподает в Волгоградском политехническом колледже имени Вернадского, а до этого работал на волгоградском «КАУСТИКе» аппаратчиком электролиза.

В ходе соревнований все участники прошли тестирование и проверку теоретических знаний, после чего эксперты оценивали практические умения конкурсантов – технику проведения лабораторных работ, качество выполнения анализов химических соединений, точность расчетов и метрологических характеристик к результатам анализов. Эти задания конкурсанты выполняли в новой современной лаборатории отдела технического контроля, расположенной в цехе по производству оксида и гидроксида магния.

Напомним, областной конкурс профмастерства, направленный на повышение престижа рабочих профессий и привлечение молодежи на эти специальности, проводится с 2007 года. В номинации «Лучший лаборант химического анализа» представители волгоградского предприятия чаще других занимали призовые места. Екатерина Землянская – победитель региональных соревнований лаборантов прошлого года – уже через несколько недель будет представлять Волгоградскую область на всероссийском этапе конкурса лаборантов химического анализа, который пройдет в республике Татарстан.

До конца этого года в рамках областного конкурса выберут также лучших представителей профессии среди электромонтеров и электросварщиков. Имена победителей и призеров организаторы назовут в декабре на специальном торжественном мероприятии.

Фото предоставлено участниками конкурса.



