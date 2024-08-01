Спорт

«Динамо» поборется за золото чемпионата по пляжному гандболу

Спорт 01.08.2024 13:58
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01.08.2024 13:58


Волгоградское «Динамо» сегодня, 1 августа, в Москве вышло в финал чемпионата России по пляжному гандболу. Подопечные Анны Сидоричевой обыграли в серии буллитов столичный ЦСКА, сообщает V102.RU.

Отметим, что игра между бело-голубыми и красно-синими проходила в непростых погодных условиях — под сильным дождем. Победу в первом сете одержал армейский клуб, поставив соперниц в положение отыгрывающихся. Но динамовки успешно справились с этой задачей. Следующая партия осталась за волгоградскими спортсменками. Таким образом, судьба путевки в решающий поединок за главный трофей решилась в серии послематчевых бросков, где точнее оказались динамовские исполнительницы, выигравшие со счетом 4:2. Победный гол на счету Ангелины Кириченко.

Сегодня в 17-50 ч. «Динамо» в финале чемпионата сыграет со своими обидчицами по групповому этапу — «Черноморочкой». Прямая трансляция на сайте Федерации гандбола России. А ЦСКА и сборная Краснодарского края поспорят за бронзовые медали.

Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com

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