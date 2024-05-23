Происшествия

На севере Волгограда в гараже накрыли черных майнеров

Происшествия 23.05.2024 18:56
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23.05.2024 18:56


В Волгограде пресекли деятельность подпольной майнинговой фермы, которая была расположена на территории гаража в Тракторозаводском районе. Как сообщили V102.RU в компании «Россети Юг-Волгоград», подозрение неприметная постройка вызвала после анализа потребления электроэнергии и последовавшего за ним рейда. Выезд на место подтвердил, что гараж несанкционированно был подключен к линии электропередач.
Выяснилось, что гараж переоборудовали в майнинговую ферму, где за счет неучтенного потребления электроэнергии добывалась криптовалюта. Чёрные майнеры похитили почти 130 тыс. кВт*ч на  700 тыс. рублей. В настоящее время в отношении владельца майнинговой фермы проводится проверка и ведется претензионно-исковая работа. Ему придется оплатить нанесенный ущерб энергосистеме. 
Ранее, в апреле 2024 года, специалисты «Россети Юг» пресекли в Волгоградской области незаконную деятельность ещё трёх майнинговых ферм на территории сельхозпредприятий. Одна из них маскировалась под скотный двор. Добытчики криптовалюты даже включали аудиозапись с мычанием коров и блеянием овец.
Но даже такой способ не помог скрыть незаконную деятельность, ведь энергетики используют современные средства учёта электроэнергии, дистанционно анализируют потери и вычисляют их очаги.
Помимо очевидного экономического ущерба энергокомпании, нарушители создают угрозу жизни окружающих, нарушая нормальный режим работы энергосистемы, напомнили в компании.

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