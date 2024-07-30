Происшествия

Глава облздрава Себелев: после крушения поезда в больницах остается 21 пациент

Происшествия 30.07.2024 12:32
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30.07.2024 12:32


В больницах после крушения поезда Казань – Адлер в Волгоградской области остается 21 человек. Об этом сегодня, 30 июля, на оперативном совещании с губернатором региона Андреем Бочаровым сообщил руководитель комитета здравоохранения Анатолий Себелев. Семеро человек – дети. 

– Все необходимое есть, – уточнил глава облздрава. 

По данным губернатора Андрея Бочарова, благодаря оперативной работе ремонтных бригад РЖД и спасательных служб движение по встречному железнодорожному полотну на перегоне Гремячая - Котельниково было восстановлено в 01-27 минувшей ночью. 

– Движение поездов по второму пути открыто сегодня в 9-25. Благодарю всех, кто принимал и принимает участие в ликвидации последствий этой сложнейшей аварии. Всех, кто оказывал и оказывает помощь пострадавшим людям. Спасибо всем, кто не остался равнодушным к чужой беде. Мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто остается в больнице, кто находится на амбулаторном наблюдении, – сказал в ходе совещания глава региона. 

Он также уточнил, что к аварийно-спасательным работам в Котельниковском районе и оказанию помощи пострадавшим пассажирам поезда в кратчайшие сроки были привлечены порядка 1000 человек.

В результате оперативных профессиональных действий поездной бригады, всех экстренных служб, прибывших в считанные минуты на место аварии, жителей, оказавшихся рядом, непосредственно самих пассажиров поезда, удалось избежать гибели людей, – подчеркнул Андрей Бочаров. 

Напомним, что накануне после сообщения о происшествии на железной дороге губернатор Волгоградской области провел оперативное совещание, после чего выехал в Котельниковский район для координации работы на месте. По задаче Андрея Бочарова был развернут региональный оперативный штаб. Он также посетил Котельникуовскую ЦРБ, куда были доставлены пострадавшие, и пункты временного размещения. 

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