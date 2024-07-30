В больницах после крушения поезда Казань – Адлер в Волгоградской области остается 21 человек. Об этом сегодня, 30 июля, на оперативном совещании с губернатором региона Андреем Бочаровым сообщил руководитель комитета здравоохранения Анатолий Себелев. Семеро человек – дети.

– Все необходимое есть, – уточнил глава облздрава.

По данным губернатора Андрея Бочарова, благодаря оперативной работе ремонтных бригад РЖД и спасательных служб движение по встречному железнодорожному полотну на перегоне Гремячая - Котельниково было восстановлено в 01-27 минувшей ночью.

– Движение поездов по второму пути открыто сегодня в 9-25. Благодарю всех, кто принимал и принимает участие в ликвидации последствий этой сложнейшей аварии. Всех, кто оказывал и оказывает помощь пострадавшим людям. Спасибо всем, кто не остался равнодушным к чужой беде. Мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто остается в больнице, кто находится на амбулаторном наблюдении, – сказал в ходе совещания глава региона.

Он также уточнил, что к аварийно-спасательным работам в Котельниковском районе и оказанию помощи пострадавшим пассажирам поезда в кратчайшие сроки были привлечены порядка 1000 человек.

– В результате оперативных профессиональных действий поездной бригады, всех экстренных служб, прибывших в считанные минуты на место аварии, жителей, оказавшихся рядом, непосредственно самих пассажиров поезда, удалось избежать гибели людей, – подчеркнул Андрей Бочаров.

Напомним, что накануне после сообщения о происшествии на железной дороге губернатор Волгоградской области провел оперативное совещание, после чего выехал в Котельниковский район для координации работы на месте. По задаче Андрея Бочарова был развернут региональный оперативный штаб. Он также посетил Котельникуовскую ЦРБ, куда были доставлены пострадавшие, и пункты временного размещения.

