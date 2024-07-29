Опубликованы первые данные о пострадавших при крушении поезда под Волгоградом

В Волгоградской области на эту минуту в больницы доставлены 5 человек, в т.ч. один ребенок, пострадавшие в результате крушения поезда Казань-Адлер. Такие официальные данные, как передает V102.RU, приводит Минздрав РФ.

В региональном комитете здравоохранения в свою очередь сообщили, что на месте крушения поезда в Котельниковском районе работают 22 бригады «скорой помощи».

- Пассажирам на месте оказывают всю необходимую помощь. В готовность приведены вертолеты — МЧС и санитарной авиации, - рассказали в профильном комитете.

Данные по количеству пострадавших уточняются.

Напомним, что в результате столкновение автомобиля «КАМАЗ» и пассажирского поезда Казань-Адлер на железнодорожном переезде возле хутора Котельниково произошел сход 8 вагонов. По данным МВД РФ, водитель грузовика госпитализирован.

Фото: читателей V102.RU