Расследования

Задавивший трактором волгоградку осужденный захотел скостить срок

Расследования 25.07.2024 08:58
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25.07.2024 08:58


Защите 41-летнего жителя Новоаннинского района Волгоградской области не удалось оспорить приговор по уголовному делу о раздавленной трактором женщине, сообщает V102.RU. 

— Приговор в отношении мужчины, по вине которого погибла женщина, выпавшая из ковша трактора, вступил в законную силу, — рассказали информагентству в пресс-службе районного суда. 

Ранее Новоаннинский районный суд признал фигуранта дела Богданова Д. С. виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде шести лет колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два с половиной года. 

Адвокат подсудимого обжаловал приговор. Однако Волгоградский областной суд не усмотрел каких-либо нарушений в отправлении правосудия. 

В судебном следствии установлено, что 27 июля 2023 года Богданов Д. С, не имея удостоверения тракториста-машиниста на спецтехнике выехал навстречу сестре с подругой из хутора Бурнацкого. Встретив женщин, он посадил их в ковш трактора, поскольку мест в салоне не было. 

При переезде через балку мужчина не снизил скорость, в результате чего трактор «Беларус» подкинуло, а женщина выпала. Не заметив этого, горе-водитель наехал левым колесом на потерпевшую, которая от полученных травм скончалась на месте. Фигурант дела испугавшись ответственности, сбежал с места происшествия.

Напомним, в суде подсудимый и его адвокат настаивали на переквалификации обвинения с п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения и совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления ТС) на ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Санкция менее тяжкой статьи предусматривала в качестве максимума всего лишь три года лишения свободы. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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