Цены на АИ-98 пробили потолок в Волгоградской области: больше 70 рублей

Экономика 25.07.2024 08:18
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25.07.2024 08:18
Стоимость автомобильного топлива в Волгоградской области продолжает стремительно увеличиваться. Новый скачок цен на бензин и дизтопливо был зафиксирован в регионе на уходящей неделе. Согласно данным Росстата, передает V102.RU, отмечено рекордное подорожание АИ-98. Рост за несколько дней составил 69 копеек, теперь литр этого бензина стоит в среднем 70,05 рубля.
АИ-92 подорожал в свою очередь на 21 копейку – до 53,22 рублей за литр, АИ-95 – на 19 копеек (59,15 рубля).
Стоимость дизтоплива за неделю увеличилась на «скромные» 12 копеек. Но надо учитывать тот факт, что сейчас в регионе идет уборочная страда.
Между тем, ошеломительный рост цен на автомобильное топливо продолжается уже несколько недель. При этом волгоградцы отмечают, что на самом деле цены на заправках в регионе выше, чем выдает официальная статистика.
В правительстве РФ уже обратили внимание на эту проблему и с 1 августа вводят временный запрет на экспорт бензина. По мнению федеральных властей, это поможет остановить безудержный рост цен.
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