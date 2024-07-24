Борьба с коррупцией

Экс-начальница МАУ «СГТ» в Волжском идет под суд за превышение полномочий

Борьба с коррупцией 24.07.2024 16:33
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24.07.2024 16:33


Волжский городской суд в Волгоградской области рассмотрит уголовное дело 41-летней Елены Тарасенко, которая обвиняется в превышении должностных полномочий в период работы руководителем МАУ «СГТ», передает V102.RU.

Тарасенко была назначена на должность МАУ «Современные городские технологии» летом 2019 года. Ей инкриминируются деяния, совершенные в 2021 году.

Прокуратура Волгоградской области сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу 41-летней местной жительницы, которая в 2021 году была руководителем одного из муниципальных учреждений города Волжского. 

По сведениям V102.RU, речь идет о Тарасенко, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

В ходе следствия установлено, что от имени учреждения ею заключались контракты с коммерческими организациями на благоустройство общественных территорий в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». По завершении работ она же подписывала акты их приемки.

- В последующем на основании согласованных женщиной заявок работы оплачивались из бюджета Волгоградской области. При этом ввиду особенностей налогообложения контрагентов к цене контрактов необоснованно применялся повышающий коэффициент. Это привело к переплате из бюджета более 7,5 млн. рублей, - сообщили в надзорном ведомстве.

Расследование проводилось следственным отделом по г. Волжский СУ СК России по Волгоградской области. Вину обвиняемая не признала.

Отметим, что в функции МАУ «СГТ» входят организация работ по созданию и содержанию общественных территорий, содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог, осуществление городского благоустройства и озеленения и т.п.

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