В Волгограде ликвидируют последствия провала на Ангарском

Напомним, ранее сообщалось о происшествии, которое случилось около завода «Ахтуба» сегодня утром.
Происшествия 24.07.2024 10:56
0
24.07.2024 10:56
Напомним, ранее сообщалось о происшествии, которое случилось около завода «Ахтуба» сегодня утром.
В Дзержинском районе ремонтные бригады приступили к восстановительным работам на улице Ангарская, 17, где сегодня утром под асфальт провалился автомобиль. Как пояснили V102.RU в «Концессиях водоснабжения», причиной образования провала стало технологическое нарушение в сочетании с обильными осадками, что повлекло размытие грунта и просадку асфальто-бетонного покрытия.Место проведения работ огорожено, на период проведения ремонтных работ движение транспорта в сторону центра города сужено на две полосы.
Напомним, ранее сообщалось о происшествии, которое случилось около завода «Ахтуба» сегодня утром.
Гордон и Бастрыкин не помогли: в Волгограде снова топит печально известное общежитие24.07.2024 12:33
Происшествия 24.07.2024 12:33
Свинья искусала подростка в Волгоградской области24.07.2024 12:22
Происшествия 24.07.2024 12:22
В Волгограде разыскивают водителя «Лады», нокаутирующего велосипедиста24.07.2024 10:08
Происшествия 24.07.2024 10:08
«Тут волна, лужи»: в Волгограде после ливня появились машины-«утопленники»24.07.2024 09:28
Происшествия 24.07.2024 09:28
Автомобиль провалился под асфальт на Ангарском в Волгограде24.07.2024 08:03
Происшествия 24.07.2024 08:03
Чудом отстояли дом: в Дубовке ликвидирован пожар на территории частного сектора23.07.2024 19:08
Происшествия 23.07.2024 19:08
Зарезал и выкинул в подъезд: в Волгограде арестован зачинщик пьяной поножовщины23.07.2024 17:22
Происшествия 23.07.2024 17:22
В Волжском силовики устроили облаву на нелегалов23.07.2024 16:24
Происшествия 23.07.2024 16:24
Автомобиль Volvo изъяли у волгоградца за 600 неоплаченных штрафов ГИБДД23.07.2024 14:34
Происшествия 23.07.2024 14:34
Вылетевший в Москву самолет вернулся в Волгоград из-за больного пассажира23.07.2024 13:08
Происшествия 23.07.2024 13:08
В Саратове после гибели в ДТП сына губернатора Бусаргина возбуждено уголовное дело23.07.2024 12:35
Происшествия 23.07.2024 12:35
На трассе «Волгоград-Луганск» сгорел КАМАЗ23.07.2024 10:44
Происшествия 23.07.2024 10:44
В Волгограде по неизвестным причинам на два часа задержали поезд в Анапу23.07.2024 10:21
Происшествия 23.07.2024 10:21
На юге Волгограда эвакуируют жильцов пятиэтажки из-за утечки газа23.07.2024 09:47
Происшествия 23.07.2024 09:47
В Волгограде 11-летняя девочка пострадала в столкновении трамвая с иномаркой23.07.2024 09:37
Происшествия 23.07.2024 09:37