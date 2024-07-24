Происшествия

В Волгограде ликвидируют последствия провала на Ангарском

Происшествия 24.07.2024 10:56
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24.07.2024 10:56


В Дзержинском районе ремонтные бригады приступили к восстановительным работам на улице Ангарская, 17, где сегодня утром под асфальт провалился автомобиль. Как пояснили V102.RU в «Концессиях водоснабжения», причиной образования провала стало технологическое нарушение в сочетании с обильными осадками, что повлекло размытие грунта и просадку асфальто-бетонного покрытия.
Место проведения работ огорожено, на период проведения ремонтных работ движение транспорта в сторону центра города сужено на две полосы.
Напомним, ранее сообщалось о происшествии, которое случилось около завода «Ахтуба» сегодня утром.


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