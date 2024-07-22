40 тысяч мальков русского осетра выпустили в Волгу с помощью специалистов волгоградского предприятия
Экономика 22.07.2024 10:14
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22.07.2024 10:14
Выпуск в естественную природную среду молоди ценного вида рыбы, выращенной в специальных инкубаторах Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод», состоялся в рамках всероссийской экологической акции «Сохранить! Сберечь! Пополнить!».
Сотрудничество химиков и специалистов филиала «Главрыбвод» началось в прошлом году. Волгоградский «КАУСТИК» принимает участие в финансировании масштабного государственного проекта по искусственному воспроизводству и восстановлению популяции русского осетра в Волжско-Каспийском бассейне. В июле 2023 года представители экологической службы предприятия совместно со специалистами филиала «Главрыбвод» уже выпустили в Волгу 37 тысяч мальков той же породы.
Восстановление биологических ресурсов Волги – одно из направлений природоохранной деятельности волгоградского предприятия, на котором активно внедряются наилучшие доступные технологии, в санитарно-защитной зоне создается лесозащитная фильтрующая полоса, где уже высажено почти 25 тысяч белых тополей, увеличиваются объемы передачи вторичного сырья (твердых отходов) специализированным организациям с целью повторного использования, реализуются другие мероприятия экологической программы.
Добавим, что с начала этого года волгоградский «КАУСТИК» регулярно занимает лидирующие позиции в первом национальном ЭКГ-рейтинге (экология, кадры, государство), который составляет Финансовый университет при Правительстве РФ. Согласно данным рейтинга, сейчас предприятие на первом месте среди организаций крупного бизнеса в Волгоградской области и входит в первую десятку по стране.
Фото предоставлено пресс-службой КАУСТИКа
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