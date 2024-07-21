В Волгограде пассажиры в панике покинули автобус

Происшествия 21.07.2024 20:29
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21.07.2024 20:29
Неприятный инцидент произошел накануне в общественном транспорте в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, происшествие случилось в автобусе, когда он следовал на Спартановке. По утверждениям свидетелей, двое подростков распылили перцовый баллончик в салоне. Люди в панике стали выбегать из автобуса.Подростки быстро испарились, а перенервничавшие пассажиры стали ждать другой автобус. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, пояснили в экстренных службах.
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