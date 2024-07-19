Спорт 19.07.2024 10:19
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19.07.2024 10:19
Несколько сотен поклонников сине-голубых пришли на открытую тренировку «Ротора» на стадион «Зенит» в Волгограде, которая состоялась накануне, 18 июля. Как сообщает V102.RU, любителей футбола не испугала и жара, которая не спала и к шести часам вечера, когда началась тренировка.
Отметим, что в предыдущие два года данное мероприятие проводилось на «Волгоград Арене», но даже переезд на арену с более низкой вместимостью не повлиял на интерес к команде, которая провела свой последний домашний матч уже больше месяца назад.
Волгоградцы с интересом наблюдали за тем, что происходило на поле «Зенита». Футболисты выполняли передачи друг другу, которые заканчивались ударами на исполнение. Кроме того, сине-голубые провели так называемую двухсторонку с разделением на команды для определения лучшего состава на предстоящий матч второго тура Первой лиги с московским «Торпедо».
За ходом занятия наблюдал наставник волгоградцев Денис Бояринцев, давая указания своим подопечным. На тренировке были также замечены генеральный директор клуба Павел Никитин и спортивный директор Андрей Дуров. Спортсмены закончили тренировку серией пенальти вратарям, на которую шумно реагировали зрители. Отметим, что пришедшим на стадион детям, а их было немало, клуб подарил магнитики с эмблемой «Ротора». При этом и юные поклонники в ответ передали специально нарисованные плакаты для игроков, в том числе - и их портреты.
После окончания тренировки команда и главный тренер подошли к болельщикам для автограф-сессии и селфи с фанатами. Не отказывал в фото с болельщиками и Денис Бояринцев. Также рулевой волгоградцев представил публике новичков, пополнивших коллектив в летнее межсезонье. Отсутствовал из новобранцев лишь защитник Павел Котов, выбывший из строя на долгий срок и в данный момент восстанавливающийся после травмы.
После фотосессии болельщики, футболисты и тренеры продолжили общение. А представители клуба ответили на самые разные вопросы волгоградцев, которые касались в том числе и предстоящего матча сине-голубых. Главный тренер «Ротора» признался, что для него самого противостояние с «Торпедо» является принципиальным, так как Денис Константинович выступал за черно-белых в ходе игровой карьеры, и он намерен напомнить бывшему клубу о себе. Также Бояринцев лаконично ответил на вопрос, что для него значит «Ротор». Специалист поделился, что его отец был болельщиком волгоградского клуба, что является немаловажным фактором и для Дениса Бояринцева.
Главный тренер также откровенно высказался о специфике своей должности и признал большую ответственность за результаты, прежде всего - неудачные. Автору лучшего вопроса вручили специальный приз от клуба.
Завершилась открытая тренировка совместной фотографией команды с преданными болельщиками. Поклонники клуба пожелали команде успеха в предстоящем матче второго тура Первой лиги. Игра с «Торпедо» состоится 22 июля и начнется на «Волгоград Арене» в 18-00 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» / VK.com и V102.RU
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