«Сохранить! Сберечь! Пополнить!»: тысячи мальков русского осетра выпустили в Волгу

Сегодня, 18 июля, в Волгоградской области в Волгу выпустили 7597 единиц молоди русского осетра в рамках экологического проекта «Сохранить! Сберечь! Пополнить!». Как сообщили V102.RU в областной думе, организатором этого мероприятия выступило ФГБУ «Главрыбвод».





Как подчеркнула председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета Ирина Соловьева, которая приняла участие в акции, в Волгоградской области проводится большая работа по сохранению в естественных условиях русского осетра, который находится на грани исчезновения.

- Экологический проект «Сохранить! Сберечь! Пополнить!» проходит в регионе второй год. Комплекс мероприятий по сохранению и воспроизводству русского осетра позволил уже выпустить в большую воду тысячи мальков. Уверена, что в дальнейшем это поможет восстановить оптимальную численность данного вида рыбы, стабилизировать ее популяцию и вывести из-под угрозы исчезновения, - отметила Ирина Соловьева.





Депутат напомнила, что в Волгоградской области реализуются масштабные проекты по оздоровлению Волги и рек Донского бассейна. Проблемы и пути решения по сохранению водных объектов с учетом климатических вызовов обсуждались на межрегиональной конференции, которая состоялась в Волгограде 10 июля под руководством губернаторов Волгоградской и Ростовской областей. Разработанные усилиями двух регионов предложения по сохранению Донского бассейна и Цимлянского водохранилища будут направлены в Правительство РФ, Совет Федераций и ключевые министерства.

Активное участие в сохранении популяции русского осетра в реках Волжско-Каспийского бассейна принимают ученые, экологи и местные жители. Присоединиться к проекту просто. Для этого нужно за символическую цену приобрести малька осетра. И сделать это может любой желающий.





На сайте Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» указано, как стать участником экологической акции «Сохранить! Сберечь! Пополнить!», которая продлится до 30 сентября 2026 года. Молодь для выпуска в реки выращивают на Волгоградском осетровом рыбоводном заводе.

Тысячи мальков русского осетра сегодня получили путевку в жизнь благодаря совместным усилиям ОАО «Волжский абразивный завод» и Экологического совета при Волгоградской областной думе.





Фото: Волгоградской облдумы