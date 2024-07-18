Борьба с коррупцией

В Волгоградской области депутата Рукосуева лишили мандата за сокрытие информации

Борьба с коррупцией 18.07.2024 13:27
0
18.07.2024 13:27


В Калаче-на-Дону прокуратура добилась прекращения полномочий депутата городской думы от партии «Единая Россия» Александра Рукосуева. Как сообщает ИА «Высота 102», избранник оказался уличён надзорным ведомством в сокрытии информации о доходах и совершении сделок купли-продажи.

— Депутат Калачевской городской думы не направил в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, уведомление о том, что им не совершались сделки, совокупный размер которых превышает его общий доход за три последних года, — рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

В итоге прокуратура обратилась к собранию городских депутатов с требованием о прекращении полномочий Александра Рукосуева. 16 июля председателям Калачёвской городской думы, а также главой города было подписано соответствующее постановление.

Отметим, Александр Рукосуев работает худруком в МБУК «Калачевский городской театральный центр детского досуга «Волшебный фонарь» и имеет среднее профессиональное образование. Буквально несколько недель назад деятель культуры был представлен к премии губернатора Волгоградской области.

Фото Газета «Калач-на-Дону», коллаж Алексей Костяков / V102.RU

Материал подготовлен в рамках проекта «Общество без коррупции – основа сильного региона»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
08.07.2024 21:16
Борьба с коррупцией 08.07.2024 21:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.07.2024 11:14
Борьба с коррупцией 02.07.2024 11:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.07.2024 20:22
Борьба с коррупцией 01.07.2024 20:22
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.06.2024 15:16
Борьба с коррупцией 20.06.2024 15:16
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.06.2024 09:45
Борьба с коррупцией 20.06.2024 09:45
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.06.2024 19:18
Борьба с коррупцией 19.06.2024 19:18
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.05.2024 08:26
Борьба с коррупцией 28.05.2024 08:26
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.05.2024 12:31
Борьба с коррупцией 26.05.2024 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.05.2024 19:46
Борьба с коррупцией 15.05.2024 19:46
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.05.2024 12:03
Борьба с коррупцией 15.05.2024 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.05.2024 18:08
Борьба с коррупцией 13.05.2024 18:08
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.05.2024 11:21
Борьба с коррупцией 13.05.2024 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.04.2024 17:09
Борьба с коррупцией 23.04.2024 17:09
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.04.2024 17:04
Борьба с коррупцией 21.04.2024 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.04.2024 10:14
Борьба с коррупцией 18.04.2024 10:14
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:18
Волгоградки Курцева и Козякина взяли золото на открытой воде в МосквеСмотреть фотографии
16:07
Военнослужащий из Камышина Михаил Фролков погиб на СВОСмотреть фотографии
15:48
Дело о многомиллионной экологической афере рассмотрит суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:47
В Волгограде очевидцы засняли обрушившийся на стройплощадку смерчСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
«Сохранить! Сберечь! Пополнить!»: тысячи мальков русского осетра выпустили в ВолгуСмотреть фотографии
15:11
«Тайны Карениной»: «Ростелеком» провел предпремьерный показ документального сериала в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:55
В Волгограде задержан подозреваемый по делу о гибели людей на КНССмотреть фотографии
13:34
На Аллее Героев в Волгограде потушили Вечный огоньСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области депутата Рукосуева лишили мандата за сокрытие информацииСмотреть фотографии
13:17
На севере Волгограда потушили крышу четырехэтажки: фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
13:00
Цены на авиабилеты в Волгограде подскочили на 20%Смотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области заморозили долги 16 тысяч участников СВОСмотреть фотографии
12:11
Андрей Бочаров подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Крыша четырехэтажки частично обрушилась после пожара в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:50
Появились подробности ДТП с вылетевшей из авто пассажиркой в ВолжскомСмотреть фотографии
10:42
ЕР: По программе капремонта в порядок привели 4,1 тысячи школ в российских регионахСмотреть фотографии
09:42
На севере Волгограда эвакуировали жильцов 4-этажки из-за огня на чердакеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
В центре Волгограда снесут остатки торговой империи экс-депутата облдумыСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде начался капремонт дороги на АвиагородокСмотреть фотографии
09:18
Звездное небо, скульптуры и тенистые аллеи. Как изменится исторический парк Камышина: видеорепортажСмотреть фотографииCмотреть видео
08:42
Волгоградцев предостерегли от покупки молочки завода-«призрака»Смотреть фотографии
08:16
Пробивают потолок? Цены на бензин в Волгоградской области снова взлетели на треть рубляСмотреть фотографии
06:45
В Волгограде жильцов дома с улетевшей крышей попросили терпеть до капремонтаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:36
ДТП с вылетевшей девушкой из салона легковушки попало на видео в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
20:59
Стали известны подробности о пострадавших в массовом ДТП на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:48
В двух опустевших хуторах Волгоградской области закрыли два ФАПаСмотреть фотографии
19:41
В Алексеевской ЦРБ назначили нового главврачаСмотреть фотографии
19:24
«Динамо-Синара» проведет второй сбор в СочиСмотреть фотографии
19:04
Иномарка насмерть сбила пенсионерку на обочине в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:34
Новый тренд в ценах на жилье зафиксировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
 