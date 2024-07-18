



В Калаче-на-Дону прокуратура добилась прекращения полномочий депутата городской думы от партии «Единая Россия» Александра Рукосуева. Как сообщает ИА «Высота 102», избранник оказался уличён надзорным ведомством в сокрытии информации о доходах и совершении сделок купли-продажи.

— Депутат Калачевской городской думы не направил в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, уведомление о том, что им не совершались сделки, совокупный размер которых превышает его общий доход за три последних года, — рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

В итоге прокуратура обратилась к собранию городских депутатов с требованием о прекращении полномочий Александра Рукосуева. 16 июля председателям Калачёвской городской думы, а также главой города было подписано соответствующее постановление.

Отметим, Александр Рукосуев работает худруком в МБУК «Калачевский городской театральный центр детского досуга «Волшебный фонарь» и имеет среднее профессиональное образование. Буквально несколько недель назад деятель культуры был представлен к премии губернатора Волгоградской области.

Фото Газета «Калач-на-Дону», коллаж Алексей Костяков / V102.RU

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