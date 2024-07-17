ДТП с вылетевшей девушкой из салона легковушки попало на видео в Волжском





В городе Волжском Волгоградской области в результате ДТП пассажирка «ВАЗ 2114» вылетела из салона автомобиля после столкновения с «ГАЗелью». Как сообщает V102.RU, авария произошла на пересечении улиц Ленина и Молодогвардейцев. Записью поделился один из автомобилистов, чей видеорегистратор запечатлел столкновение.





На кадрах видно, как на перекрестке «ГАЗель» поворачивает на красный сигнал светофора налево. В этот момент на скорости под автофургон въезжает легковушка. От сильного удара из салона вылетает девушка. Потом она быстро поднимается, хватаясь руками за голову.

Как утверждают авторы ролика, водитель фургона грубо нарушил правила проезда перекрестков. Скорая забрала пострадавших с места аварии.

Видео: ЧП Волгоград / Telegram