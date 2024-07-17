Новый тренд в ценах на жилье зафиксировали в Волгограде





Риэлторы в Волгограде отмечают сокращение разрыва в ценах на строящееся и готовое жилье. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ресурс Яндекс.Недвижимость, при этом в большинстве российских мегаполисов в июне разница в стоимости двух видов недвижимости увеличилась и составила 27% в пользу новостроек. Сокращение дистанции зафиксировано, помимо Волгограда, лишь в Воронеже, Красноярске, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Риэлторы в Волгограде отмечают сокращение разрыва в ценах на строящееся и готовое жилье. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ресурс Яндекс.Недвижимость, при этом в большинстве российских мегаполисов в июне разница в стоимости двух видов недвижимости увеличилась и составила 27% в пользу новостроек. Сокращение дистанции зафиксировано, помимо Волгограда, лишь в Воронеже, Красноярске, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

В этих городах коррекция разницы между типами недвижимости происходит из-за снижения цен на новостройки и незначительного роста или стагнации цен на вторичном рынке. В этих городах коррекция разницы между типами недвижимости происходит из-за снижения цен на новостройки и незначительного роста или стагнации цен на вторичном рынке.

В частности, в июне в Волгограде медианная цена квадратного метра в новостройке составила 136 000 рублей, что на 43% выше, чем на вторичном рынке. Такая разница обусловлена тем, что в июне цена квадратного метра готового жилья в Волгограде была одной из самых низких среди всех мегаполисов, однако по цене новостроек Волгоград находится не на последних строчках. При этом в июне в городе наметился тренд на сокращение ценового разрыва: цены на новостройки снизились в среднем на 1,8% за квадратный метр, а стоимость вторичного жилья осталась на том же уровне. В частности, в июне в Волгограде медианная цена квадратного метра в новостройке составила 136 000 рублей, что на 43% выше, чем на вторичном рынке. Такая разница обусловлена тем, что в июне цена квадратного метра готового жилья в Волгограде была одной из самых низких среди всех мегаполисов, однако по цене новостроек Волгоград находится не на последних строчках. При этом в июне в городе наметился тренд на сокращение ценового разрыва: цены на новостройки снизились в среднем на 1,8% за квадратный метр, а стоимость вторичного жилья осталась на том же уровне.

К слову, эксперты предполагают, что тенденция сближения цен на вторичку и новостройки будет продолжаться. Это связывают в том числе с завершением массовых льготных программ. К слову, эксперты предполагают, что тенденция сближения цен на вторичку и новостройки будет продолжаться. Это связывают в том числе с завершением массовых льготных программ.



