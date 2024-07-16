После публикации ИА «Высота 102» в Городищенском районе взяли на карандаш 13 незаконных свалок





Власти Городищенского района Волгоградской области отреагировали на публикацию ИА «Высота 102» об отсыпке строительным мусором оврагов и балок на территории посёлка Царицын. По информации районной администрации, во время недавней проверки специалистами были зафиксированы 13 очагов захламления битым кирпичом и измельчённой фракцией бетонных изделий.

На участке между ул. Сторожевой и главной поселковой дорогой специалисты зафиксировали две свалки строительного мусора общей площадью порядка 200 кв. метров.

Неподалёку, в недавно отсыпанной балке у Георгиевской церкви, районные власти зафиксировали ещё два очага общей площадью порядка 743 кв. метров. При этом сотрудники, проводившие проверку, признаются, что видимый слой, вполне возможно, лишь верхушка «айсберга».

- Объем и площадь отходов засыпанных грунтом при визуальном осмотре установить не представляется возможным, - говорится в официальном ответе, направленном в редакцию.

Но самый большой «сюрприз» нагрянувших с проверкой в посёлок сотрудников районной администрации ожидал на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, с кадастровым номером 34:03:130008:1116. Здесь, в лесополосе, высаженной в Дубовой балке, специалисты обнаружили девять свалок строительных отходов общей площадью порядка 1 тыс. кв. метров.





Несмотря на то, что данная площадь относится к землям населённого пункта, по информации районных властей, участок, захламлённый строительным мусором, в декабре 2023 года был сдан муниципалитетом в 16-летнюю аренду строительной компании ООО «ГрейсХаб».





Отметим, по итогу проверки власти обратились в отдел МВД России по Городищенскому району Волгоградской области с требованием найти и наказать причастных к многолетнему загрязнению земель посёлка Царицын.

Фото их архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»