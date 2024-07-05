



В селе Царицын Городищенского района Волгоградской области как грибы после дождя вырастают новые жилые дома и коммерческие объекты. Однако местные жители этим постройкам не рады и считают, что происходящее может привести к экологической катастрофе. Всё дело в том, что сооружения спешно возводятся на недавно отсыпанных балках и оврагах, при этом выравниваются участки с помощью строительного мусора.

- Я сама по образованию инженер и не могла спокойно смотреть за тем, что здесь происходит. Всё началось несколько лет назад. Приехали неизвестные люди и начали отсыпать овраг, прилегающий к моему участку, кирпичом и обломками каких-то железобетонных перекрытий, прочей мелочёвкой. Сверху же это всё дело засыпается землёй. Получается своего рода слоёный пирог, - рассказала журналистам ИА «Высота 102» владелица местного магазина Наталья Гунгасова.









По словам женщины, в населённом пункте у многих обустроены скважины. Естественно, что с осадками вода, как через фильтр, начнёт проходить через верхний грунтовый слой и, обогатившись мусорным субстратом, будет пополнять водоносные слои.

- Кто-то подумал, а что жители нашего села будут пить? Я писала обращения в нашу местную администрацию, жаловалась, но мне даже ответ никакой не пришёл, - добавила предпринимательница.

Помимо загрязнения окружающей среды, дельцы, выкупившие овраг, вырубили все находящиеся здесь деревья, а также нарушили складывающийся десятилетиями поверхностный сток атмосферных осадков.





- Вы только посмотрите, что они сделали. Раньше в этот овраг стекала вода с прилегающего участка склона. А там дальше дорога идёт. Специально, чтобы не допустить подмыв её основания, в месте, где овраг к ней примыкает, уложена водопропускная труба. Сейчас же насыпь вплотную к ней подобралась. Кто теперь может сказать, куда пойдёт вода? Будет ли она попадать в трубу или начнёт размывать дорогу? И что будет здесь будет через несколько лет, ведь хозяин может засыпать участок до самой дороги - задаётся вопросами Наталья Гунгасова.

Отсыпают в селе овраги мусором не в первый раз, по словам местных жителей, по такой же не хитрой технологии были выровнены участки между центральной дорогой населённого пункта и ул. Сторожевой.





- Я точно не знаю, но, говорят, что там армянин какой-то хочет построить автомойку. Всё бы ничего, но у нас в селе нет канализации. Куда загрязнённая вода будет сбрасываться? В септик? Но здесь же другие масштабы. Так на вывозе жидких отходов и разоришься. Остаётся лишь один вариант – сбрасывать в балку. А это опять так или иначе грозит загрязнением водоносного слоя, - подчёркивает Наталья.

На редакционный запрос в администрации Городищенского района ответили, что действительно, в 2023 году по инициативе гражданина Абгаряна В.М. депутатами районной думы было принято решение, разрешающее использовать земельный участок с кадастровым номером 34:03:130008:1099 для размещения магазина и автомойки.

Редакция также запрашивала информацию и в Царицынском сельском поселении, и у районных властей, почему, несмотря на близость отсыпанных участков к центральной сельской дороге, где груды битого кирпича годами находились у всех на виду, к нарушителям не применялись никакие санкции. В сельском поселении на данный вопрос ответили, что это находится не в их компетенции, а районные власти подчеркнули, что ничего не знали о происходящем.





Несколько недель назад в поселении побывали инспекторы Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора. Они зафиксировали факт отсыпки строительным мусором оврага на ул. Волгоградской, как раз там где располагается магазин Натальи Гунгасовой.

Ещё на один случай выравнивания ландшафта отходами в июне 2024 года обратил внимание известный волгоградский общественник. На этот раз загрязнены оказались участки с кадастровыми номерами 34:03:170006:1715, 34:03:170006:1717, 34:03:170006:1716. После огласки этого факта, 10 июня районные власти наконец узнали о происходящем в поселении и написали заявление в полицию с просьбой наказать злоумышленников.





1 июля журналисты ИА «Высота 102» побывали в Царицыне и смогли лично убедиться, что ни у магазина на ул. Волгоградской, ни на участках, где отходы зафиксировал общественный активист, ситуация едва ли изменилась. Напротив, на земельном наделе с кадастровым номером 34:03:170006:1716 видны были свежие кучи свезённых сюда строительных отходов.

Примечательно, что участки с кадастровыми номерами 34:03:170006:1715, 34:03:170006:1717, 34:03:170006:1716 находятся на новой территории посёлка, «нарезанной» и реализованной совсем недавно. Они вместе с десятками других наделов были выданы на склоне Дубовой балки, где ранее, судя по стройным рядам насаждений, пока ещё красующихся на спутниковых снимках, производились противоэрозионные мероприятия.

Согласно публичной кадастровой карте, авторы раскройки новой части посёлка особо не церемонились, выделяя участки там, где бог на душу пошлёт: хотите у дороги – пожалуйста. В живописном лесочке – сделаем. В охранной зоне ЛЭП – да, легко! Местным жителям остаётся лишь надеяться, что эксперименты с раздачей прилегающих к Царицыну земель и их освоением каким-то чудом всё же не приведут к экологической катастрофе.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» запрашивала и в администрации Царицынского поселения, и в администрации Городищенского района информацию по выдаче земельных участков, однако местные власти вновь сообщили, что данный вопрос находится не в их компетенции, а районные власти посетовали, что за государственным земельным надзором заведует Росреестр.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»