



14 июля волгоградцев напугал пожар практически в самом центре региональной столицы. Как сообщает ИА «Высота 102», пламенем оказался объят берег Волги в районе ул. Пугачевская. На месте работают пожарные подразделения.

- Вызов на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил в 16:30. На место оперативно прибыли специалисты 20-й пожарно-спасательной части. По предварительным данным, пламенем оказались объяты 1,5 тыс. кв. метров сухой растительности, - рассказали журналистам в пресс-службе МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, пожар возникает здесь уже второй раз за неделю. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото и видео: Волгоград / t.me