В «Роторе» раскрыли секреты ухода ведущих футболистов





Сегодня, 14 июля, в Ярославе состоится первый матч «Ротора» в первой лиге. Волгоградский клуб встретится на поле с «Шинником». Начало встречи – в 16.00 ч. Генеральный директор «Ротора» Павел Никитин и спортивный директор клуба Андрей Дуров перед началом сезона в интервью пресс-службе сине-голубых подвели итоги выступления во Второй лиге, рассказали о работе на трансферном рынке и о задачах на чемпионат Первой лиги, сообщает V102.RU.

- Однозначно сезон можно занести в копилку. Самое главное, что задача, которая была поставлена губернатором Андреем Ивановичем, выполнена. Сезон получился неоднозначным, турбулентность присутствовала по его ходу. Но везет тому, кто везет. Положительно оцениваем. Хотел бы поблагодарить за поддержку все нашу многочисленную армию болельщиков города Волгограда. Наши поклонники поддерживают команду на всей территории России, — сказал Никитин.Андрей Дуров раскрыл подробности ухода из клуба Ильи Сафронова и Данила Пелиха.- В СМИ по-разному преподносилась ситуация. С Ильей мы заблаговременно до окончания первенства разговаривали. Предлагали ему контракт на улучшенных условиях. Позицию Сафронова на тот момент тоже можно было понять. Он хотел выступать уровнем выше, а тогда у нас не было определенности, где мы будем — в Первой или остаемся во Второй лиге. Мы сделали ему предложение, футболист взял время на раздумье. За несколько туров до окончания чемпионата представители Ильи сказали клубу, что Сафронов в конце сезона уйдет в другую команду. Вопрос уже решен. После этого с Ильей у нас была индивидуальная беседа. Мы с ним договорились и пожали руки так, чтобы честно выполнять свой контракт до конца и вместе с клубом выполнить поставленные задачи. Психологическое состояние Сафронова было дестабилизировано. Может быть, он думал уже о чем-то другом, и это отражалось на его игре. После победного матча с «Новосибирском» мы с Денисом Константиновичем общались с футболистом. Я видел, как Илье далось тяжело решение о переходе в другой клуб. Но это выбор Сафронова. Я хотел бы поблагодарить за то, что он до конца и профессионально выполнил свой контракт и своим хет-триком принес нам победу в решающем матче.Что касается Пелиха, то с Даней мы встретились вместе с Денисом Константиновичем после последней игры и организационного собрания со всей командой. Предложили ему дальнейшие условия сотрудничества. Региональные СМИ называют какие-то суммы, но все это не соответствует действительности. Были совершенно другие цифры. На что Пелих предложил общаться с его представителем, которому мы предложили условия для дальнейшего сотрудничества. Философия клуба при заключении договора на сезон в Первой лиге выстраивается так, чтобы ты не подписал контракт на хороших условиях и успокоился, а чтобы футболисты зарабатывали свои деньги на поле через определенные бонусы и дальнейшие вещи, которые идут на благо команды. Как я понял, представитель Пелиха был не против, чтобы Данил остался, но потом уже лично я общался с Даней. Наверное, он посчитал, что ему нужен новый вызов в карьере. Мы нормально с ним расстались, поблагодарили за сотрудничество. Это его выбор, - прокомментировал ситуацию спортивный директор.Павел Никитин рассказал о задачах «Ротора» на предстоящий сезон.- Задача текущая — закрепиться в Первой лиге и показать красивый и достойный футбол, который будет радовать зрителей. В первую очередь, команда играет для них. Также надо укрепиться и создать боеспособный коллектив, который сможет достойно представлять имя «Ротор» и двигаться вперед, - поведал функционер.Андрей Дуров оценил также роль главного тренера Дениса Бояринцева в работе над трансферами.- Много обсуждается, что у нас какие-то разногласия. Совершенно такого нет. Любую кандидатуру предлагает либо Денис Константинович, либо я, либо какие-то представители. Мы садимся, вместе обсуждаем любого кандидата. Если приходим к единому знаменателю, то после этого вступаем в переговоры либо с его агентом, либо с самим футболистом. Здесь у нас совместное решение по каждому игроку, кто в дальнейшем оказывается в нашем клубе.Трансферное окно открыто до 12 сентября. Мы понимаем, какие позиции еще надо усилить. Возможно, это будет не так массово, как на предыдущем этапе. Не буду скрывать, что ведутся переговоры на данный момент с рядом футболистов по нужным позициям. Плюс есть определенные нюансы в регламенте. Он отличается от регламента Второй лиги. Это касается и доморощенных футболистов, и «лимитчиков». Обращаем внимание на эти нюансы и думаем, как нам дальше усилиться. Предполагаем, что подписания до конца трансферного периода еще будут. Занимаемся этим моментом. Также возможны изменения и на выход с теми ребятами, кто в данный момент есть в команде,- прокомментировал Дуров.Руководители «Ротора» также рассказали о возможности организовать встречу болельщиков с командой.- Думаю, что мы запланируем мероприятие как открытую тренировку и неформальное общение с болельщиками. Сейчас, пока команда находится на сборе, готовимся к первому туру. Когда они вернутся, мы пообщаемся с главным тренером по этому вопросу,- заявил Никитин.Спортивный обозреватель ИА «Высота 102» Иван ТюгаевФото: СК «Ротор» / VK.com и скриншот видео СК «Ротор» / VK.com