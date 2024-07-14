Спорт

Семак и Мусаев похвалили организацию Суперкубка в Волгограде

Спорт 14.07.2024 09:18
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14.07.2024 09:18


Главные тренеры «Зенита» и «Краснодара» на послематчевой пресс-конференции прокомментировали ход матча, который закончился накануне, 13 июля, со счетом 4:2 в пользу питерского клуба, и оценили инфраструктуру стадиона, а также организацию поединка.
- Прекрасные город и стадион. Что касается газона, немного не на отлично, но хорошее поле и вполне подходит, чтобы играть в хороший футбол. Учитывая то, что сейчас очень жарко, и газон содержать непросто.  Мы всегда рады приезжать в Волгоград, это футбольный город. Люди очень любят футбол. Такие матчи проходят сейчас не так часто, — отметил главный тренер «Зенита».
- Фантастическая организация. Просто на высшем уровне. Сделали настоящий праздник. Стадион  достаточно свежий, на нем был чемпионат мира. Также отмечу, что приехали болельщики и из Краснодара и организовали нам поддержку по ходу всего матча. Было много и зенитовских поклонников. Отличное открытие сезона!- отметил в свою очередь наставник «Краснодара».
Также Сергей Семак прокомментировал ход вчерашней игры.
- Начну со слов благодарности нашим болельщикам, которые создали очень классную атмосферу. Мы очень рады, что смогли победить и порадовать Санкт-Петербург, наш город и  болельщиков команды по всей стране. Что касается самого матча, то первый тайм был очень хорошим в нашем исполнении. Забивали много и контролировали ход встречи. Мало что позволяли сопернику. Во второй половине качество игры ухудшилось из-за движения. Поединок был достаточно нервозным. Только забили, пропустили — забили четвертый, пропустили сразу еще один гол. Отрыв в два мяча, конечно, отыгрывается. Такие матчи нравятся болельщикам Они в напряжении, но интригу сохраняют до последних минут. Немного порадуемся, а затем будем готовиться к началу чемпионату,- заявил наставник сине-бело-голубых.
Кроме того, специалист   ответил на вопрос корреспондента V102.RU, какое впечатление на него оставил соперник и потенциальный конкурент за российское чемпионство — «Краснодар»?
 – Сейчас выводы делать преждевременно. У «Краснодара» были свои сложности, а мы позже всех начали подготовку. У краснодарцев  лидеры отсутствуют сейчас в команде. Они играют очень важную роль. Им было сложно усилить игру со скамейки. После первого тайма, который мы уверенно выиграли, они вышли во второй половине и пытались навязать борьбу. Шансы изменить ход матча у них был, наверное, до самого свистка, забей еще один гол. Ребята молодцы, старались, но мы немного лучше сегодня выглядели, на мой взгляд. Что касается интриги на предстоящий сезон, то «Краснодар», конечно, будет бороться за самые высокие места. Команда доказала в прошлом чемпионате, что она способна на это,- прокомментировал Сергей Семак.

Выступил со своей оценкой игры и Мурад Мусаев.
 - В первом тайме проиграли слишком много единоборств. Из них складывался перевес соперника. Плюс при стандартных положениях, некоторые из которых можно было избежать, вроде бы играли один в один, однако тоже проиграли свои дуэли. Во второй половине молодцы, что не развалились. Смогли забить один гол. Был шанс вернуться в игру. Забили там, когда счет был 4:2, было несколько хороших ударов с нашей стороны. Главная проблема — провальный первый тайм. После перерыва не хватило нам ресурса, чтобы выровнять игру, потому что слишком много позволили в первом тайме,- рассказал наставник «быков».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: официальный сайт Российского футбольного союза



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