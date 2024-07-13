Привет, большой футбол: болельщики прибывают на Волгоград Арену





Болельщики прибывают к Волгоград Арене – здесь уже через полтора часа начнется матч за Суперкубок России. Как сообщает корреспондент V102.RU, людские ручейки двигаются вдоль проспекта Ленина с обеих сторон и вливаются в толпу, которая сконцентрировалась около гейтов.





Болельщики не скрывают приподнятого настроения. Причем далеко не все определились, за кого будут болеть. Главное для такой нейтральной группы зрителей – это посмотреть на большой футбол и получить удовольствие от красивой игры.





Но вот фанаты клубов-соперников приехали с конкретной целью – поддержать свою команду. Как, например, трое парней из Краснодара.





- Перед матчем побывали в музее-панораме, мы первый раз в Волгограде. Приехали специально на игру – у «Зенита» нет шансов нас победить. «Краснодару» очень нужен первый такой трофей. Так что будем поддерживать своих, - поделились гости.





А семейная пара из Волжского Аня и Юра решили поддержать краснодарский клуб. Волжанин, который является болельщиком ЦСКА, сегодня будет переживать за команду, которая еще ни разу не становилась обладательницей Суперкубка.







Сергей из Саратова приехал в Волгоград, чтобы поболеть за питерский клуб.



- "Зениту" как чемпиону важно выиграть этот Суперкубок, потому что они - фавориты, - считает он.



Перед стадионом идет активная продажа символики клубов, которые сегодня сразятся за Суперкубок. Шарфы продают от 1200 до 1400 рублей, болельщики их раскупают, как горячие пирожки.







Роман из Волгограда, который болеет за сине-голубых с 80-х годов, признался, что будет получать удовольствие от игры таких именитых клубов.





Перед матчем знаменитые российские футболисты - Андрей Аршавин, Евгений Алдонин и другие проводят автограф-сессию - болельщики терпеливо стоят в огромных очередях, чтобы сфотографироваться с легендарными спортсменами.



Очередь образовалась и к Суперкубку, выставленному на постаменте, с которым также фотографируются все желающие.





