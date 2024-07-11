Политика

Депутаты волгоградской облдумы на прощание обсудили свою результативность

Политика 11.07.2024 17:07
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11.07.2024 17:07


Сегодня, 11 июля, VI созыв Волгоградской областной думы подвел итоги деятельности за прошедшие пять лет. Напомним, в сентябре жителям региона предстоит определиться с новым составом регионального парламента. 

Так, по сведениям пресс-службы областной думы, депутатами было принято за пять лет 707 законов и 4662 постановления. 

– За это время проведено 67 заседаний думы, 614 заседаний комитетов и комиссий, 38 «парламентских часов», а также целый ряд других общественно-значимых мероприятий, – сообщают в парламенте. – В рамках межпарламентской деятельности были заключены соглашения о сотрудничестве с Законодательным Собранием города Севастополя, Законодательным собранием Санкт-Петербурга, Курской областной Думой, Народным Советом Луганской Народной Республики и Законодательным Собранием Кемеровской области – Кузбасса. Продолжилась работа в рамках Южно-Российской Парламентской Ассоциации. За этот период состоялось 10 Конференций ЮРПА, на которых было рассмотрено и поддержано 92 законодательных предложения Волгоградской областной думы. Это самый высокий результат из всех 13 субъектов, входящих в Ассоциацию. Ряд волгоградских инициатив получил поддержку на федеральном уровне.

По словам  спикер Волгоградской областной думы Александра Блошкина, все силы депутатов были направлены на наращивание экономического потенциала региона, совершенствование  бюджетного, налогового законодательства, разработку дополнительных мер поддержки инвесторов, а также на улучшение условий работы для бизнеса. 

Разрабатывались и рассматривались законы, направленные на развитие строительной отрасли, молодежной политики, здравоохранения, образования, культуры, экологии, – перечислил он. – Совершенствовалось законодательство в сфере государственного устройства и местного самоуправления. Были приняты дополнительные меры поддержки многодетных семей, участников специальной военной операции и других граждан. Мы осуществляли законодательное сопровождение реализации приоритетных проектов развития региона. На период нашего созыва выпали сложные современные вызовы: пандемия короновируса, специальная военная операция. Все это потребовало от депутатов Волгоградской областной думы быстрых и выверенных решений. Был разработан порядок, который позволил во время пандемии при принятии важных безотлагательных решений использовать метод опроса депутатов. 

Благодаря такому подходу, убежден Александр Блошкин, думе удалось обеспечить в кратчайшие сроки рассмотрение и принятие нормативных правовых актов, реализация которых "помогла взять ситуацию под контроль и в столь непростых условиях обеспечить поддержку гражданам и бизнесу". 

Депутаты активно включились в работу по помощи фронту, участвовали в сборе и доставке гуманитарной помощи, приняли участие в наполнении Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО «За Победу». Нельзя не отметить работу депутатов с гражданами, были проведены сотни приемов, встреч. Депутаты оперативно решали возникающие вопросы жителей региона. Конструктивная работа во взаимодействии с органами исполнительной и муниципальной власти, правоохранительными, надзорными органами, Общественной палатой, Контрольно-счетной палатой позволила выполнить все поставленные задачи. Работа в единой команде действительно приводит к ощутимым результатам. Только, когда мы вместе, мы можем добиться успехов, – резюмировал спикер. 

Напомним, что сегодня, 11 июля, самого председателя Волгоградской областной думы Александра Блошкина депутаты на прощание решили наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий проект постановления утвержден профильным комитетом облдумы и вынесен для рассмотрения на заседании регпарламента.   

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