Водитель автомобиля Volkswagen Polo, который накануне столкнулся с «Газелью» в Волжском, сбежал с места происшествия, бросив автомобиль и двоих пострадавших. В настоящее время беглеца разыскивают, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

Ранее сообщалось, что в результате этого ДТП иномарка загорелась. По сведениям очевидцев, машина относится к службе такси.

В региональном главке МВД уточнили, что авария произошла накануне в 14.50 напротив дома №359 «а» по пр. Ленина в городе Волжский Волгоградской области.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель NEXT».

- После чего водитель автомобиля Volkswagen Polo, оставив машину на месте ДТП, скрылся, ведется его розыск. В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» и пассажир автомобиля Volkswagen Polo доставлены в медучреждение, - сообщили в главке.



Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области