Происшествия

Такси загорелось после ДТП с «Газелью» под Волгоградом

Происшествия 10.07.2024 17:32
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10.07.2024 17:32


Автомобиль такси, по сообщению очевидцев, загорелся сегодня, 10 июля, в Волжском после столкновения с грузовой «Газелью», передает V102.RU.



В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 14.54. 

- В городе Волжский произошло столкновение Volkswagen Polo и грузовой «Газели» с последующим возгоранием на площади 3 кв.м. Пожарные расчеты 32-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 15:09 ч. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

В свою очередь очевидцы сообщили, что ДТП произошло на проспекте Ленина. В момент тушения пожара проезд был ограничен.

Видео: Волгоград / t.me

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