Такси загорелось после ДТП с «Газелью» под Волгоградом

Автомобиль такси, по сообщению очевидцев, загорелся сегодня, 10 июля, в Волжском после столкновения с грузовой «Газелью», передает V102.RU.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 14.54.

- В городе Волжский произошло столкновение Volkswagen Polo и грузовой «Газели» с последующим возгоранием на площади 3 кв.м. Пожарные расчеты 32-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 15:09 ч. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

В свою очередь очевидцы сообщили, что ДТП произошло на проспекте Ленина. В момент тушения пожара проезд был ограничен.

Видео: Волгоград / t.me