17-летние волгоградские гандболистки взяли серебро на Спартакиаде





Волгоградские гандболистки в возрастной категории до 17 лет накануне, 10 июля, стали серебряными призерами Спартакиады учащихся, которая прошла в Тольятти, сообщает V102.RU.

Команда под руководством тренера Ольги Рязановой была составлена на основе «Динамо-Синары-2». Отметим, что ранее бело-голубые завоевали бронзовые награды первенства России в этом году, и теперь снова оказались в числе лучших.В стартовом матче группового этапа волгоградки одолели соперниц из Московской области со счетом 28:21. Если по итогам первого тайма преимущество динамовок насчитывало всего два очка (12:10), то после перерыва бело-голубые увеличили отрыв и добились заслуженной победы. Далее «Синара» достаточно уверенно разобралась с оппонентками из Кемеровской области (38:14) и Приморского края (47:15). В заключительных двух поединках групповой стадии волгоградские гандболистки поочередно одолели Ленинградскую область (38:19) и астраханок (34:24).В четвертьфинале подопечные Рязановой, подошедшие к плей-офф в отличной форме, встречались с четвертой командой из параллельной группы — сборной Санкт-Петербурга. И в очередной раз бело-голубые продемонстрировали класс, обыграв соперниц с крупным счетом — 35:22. В следующем раунде динамовкам противостояли хозяйки финального этапа Спартакиады из самарского региона. Первая половина осталась за юными волгоградскими исполнительницами — 19:12. Во втором тайме отрыв увеличился, и бело-голубые праздновали заслуженный итоговый успех со счетом 34:23.В решающем матче в борьбе за чемпионство динамовские гандболистки встретились с оппонентками из сборной Москвы. Именно столичные спортсменки остановили победную серию волгоградок, одолев их с разницей в 10 мячей - 31:21. Главный трофей турнира уехал в Москву, а бело-голубые стали заслуженными обладателями серебряных наград, что также можно считать хорошим результатом.Голкипер Софья Скрипник была признана лучшим игроком в составе «Синары». Малика Джавадова из Волгоградской области стала MVP Спартакиады, а ее напарница по команде Кристина Климова получила приз лучшему правому крайнему состязаний.