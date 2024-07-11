Спорт

17-летние волгоградские гандболистки взяли серебро на Спартакиаде

Спорт 11.07.2024 07:10
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11.07.2024 07:10


Волгоградские гандболистки в возрастной категории до 17 лет  накануне, 10 июля, стали серебряными призерами Спартакиады учащихся, которая прошла в Тольятти, сообщает V102.RU.
 
Команда под руководством тренера Ольги Рязановой была составлена на основе «Динамо-Синары-2». Отметим, что  ранее бело-голубые завоевали бронзовые награды первенства России в этом году, и теперь снова оказались в числе лучших.
 
В стартовом матче группового этапа волгоградки одолели соперниц из Московской области со счетом 28:21. Если по итогам первого тайма преимущество динамовок насчитывало всего два очка (12:10), то после перерыва бело-голубые увеличили отрыв и добились заслуженной победы. Далее «Синара» достаточно уверенно разобралась с оппонентками из Кемеровской области (38:14) и Приморского края (47:15). В заключительных двух поединках групповой стадии волгоградские гандболистки поочередно одолели Ленинградскую область (38:19) и астраханок (34:24).
 
В четвертьфинале подопечные Рязановой, подошедшие к плей-офф в отличной форме, встречались с четвертой командой из параллельной группы — сборной Санкт-Петербурга. И в очередной раз бело-голубые продемонстрировали класс, обыграв соперниц с крупным счетом — 35:22. В следующем раунде динамовкам противостояли хозяйки финального этапа Спартакиады из самарского региона. Первая половина осталась за юными волгоградскими исполнительницами — 19:12. Во втором тайме отрыв увеличился, и бело-голубые праздновали заслуженный итоговый успех со счетом 34:23.
 
В решающем матче в борьбе за чемпионство динамовские гандболистки встретились с оппонентками из сборной Москвы. Именно столичные спортсменки остановили победную серию волгоградок, одолев их с разницей в 10 мячей - 31:21. Главный трофей турнира уехал в Москву, а бело-голубые стали заслуженными обладателями серебряных наград, что также можно считать хорошим результатом.
 
Голкипер Софья Скрипник была признана лучшим игроком в составе «Синары». Малика Джавадова из Волгоградской области стала MVP Спартакиады, а ее напарница по команде Кристина Климова получила приз лучшему правому крайнему состязаний.   
 
Фото:«Динамо-Синара» VK.com

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