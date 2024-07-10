Транспорт

Вьезд фур в Волгоград запретят на 4 дня из-за большого футбола

Транспорт 10.07.2024 20:15
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10.07.2024 20:15


На территории Волгограда вводится запрет на движение грузовиков. Как рассказали V102.RU в администрации города, ограничения будут действовать в целях безопасности дорожного движения при подготовке и проведении футбольного матча 22-го розыгрыша Суперкубка России по футболу 2024 года.
Фуры перестанут пускать в областной центр уже сегодня ночью: с 00.00 часов 11 июля запрет будет действовать для грузовиков из других регионов, а с  00.00 12 июля – для любого грузового автотранспорта. Волгоград станет территорией, свободной от грузового автотранспорта, вплоть до 00.00 ч. 14 июля.
Для большегрузов предусмотрены схемы объезда. Водителям предлагают обходные маршруты через Михайловку, Калач-на-Дону, Камышин, Котово, Суровикино, Фролово и Серафимович.
Напомним, матч «Зенита» и «Краснодара» состоится на Волгоград Арене 13 июля в 20-30 ч.


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