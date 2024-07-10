Экология

Росприроднадзор отреагировал на пожар на базе вторсырья в Волгограде

Экология 10.07.2024 19:58
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10.07.2024 19:58


Сотрудники Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора взяли на контроль ситуацию с возгоранием на базе вторсырья в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ведомстве,  по итогам выездной инспекции во время тушения пожара видимых следов загрязнения почвы и захламления ее отходами производства и потребления, в том числе, продуктами горения,  не выявлено.
Однако ООО «Юг-Вторсырье», которое является владельцем объекта, где случилось ЧП, и имеет  лицензию на осуществления деятельности по обработке и утилизации отходов производства и потребления, не направило в управление оперативную информацию о произошедшем возгорании.
В связи с чем юрлицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, отметили в управлении.
Напомним, сегодня на территории базы в Краснооктябрьском произошел пожар, который тушили несколько часов.

Фото межрегионального управления РПН

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