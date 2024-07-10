Расследования

В Волгограде завотделением больницы поймали на взятке за фейковый больничный лист

Расследования 10.07.2024 17:42
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10.07.2024 17:42


В Волгограде прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего заведующего отделением травматологии и ортопедии одной из больницы города за получение взятки и служебный подлог. Теперь медику грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает V102.RU со ссылкой на областную прокуратуру. 

Согласно материалам  уголовного дела, с ноября 2023 год по январь 2024 года врач получил 13 тысяч рублей от пациента за незаконное оформление и продление мнимого больничного. 

Поддельные справки были внесены в единую государственную информационную систему, что повлекло к искажению содержания в ней сведений. Проверив материалы дела, прокуратура Тракторозаводского района посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинения. Свою вину фигурант дела признал полностью, – сообщили 10 июля в пресс-службе надзорного ведомства. 

На автомобиль волгоградца в рамках производства по делу наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в районный суд. 


Материал подготовлен в рамках проекта «Общество без коррупции – основа сильного региона»

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