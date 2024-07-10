В Волгограде завотделением больницы поймали на взятке за фейковый больничный лист





В Волгограде прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего заведующего отделением травматологии и ортопедии одной из больницы города за получение взятки и служебный подлог. Теперь медику грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает V102.RU со ссылкой на областную прокуратуру.

Согласно материалам уголовного дела, с ноября 2023 год по январь 2024 года врач получил 13 тысяч рублей от пациента за незаконное оформление и продление мнимого больничного.

– Поддельные справки были внесены в единую государственную информационную систему, что повлекло к искажению содержания в ней сведений. Проверив материалы дела, прокуратура Тракторозаводского района посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинения. Свою вину фигурант дела признал полностью, – сообщили 10 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

На автомобиль волгоградца в рамках производства по делу наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в районный суд.





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