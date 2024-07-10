В Волгограде РПН рассказал о качестве воздуха после пожара на складе вторсырья





10 июля в Краснооктябрьском районе Волгограда произошёл крупный пожар на предприятии по переработке отходов. Пламенем оказались объяты 1,2 тыс. кв. метров мусора, а клубы густого чёрного дыма очевидцы наблюдали не только со всех уголков города, но из соседних населённых пунктов. Как сообщает ИА «Высота 102», на фоне выброса в атмосферу продуктов горения, специалисты Роспотребнадзора организовали проверку качества воздуха вблизи жилых массивов областного центра.

- По данным аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области», исследованные пробы атмосферного воздуха соответствуют гигиеническим нормативам, - подчеркнули в пресс-службе надзорного органа.

Отметим, накануне специалисты также выезжали в Калач-на-Дону, на место пожара на крупной нефтебазе. Тогда здесь были зафиксированы вредные выбросы. 10 июля специалисты произвели повторный забор проб. По итогу исследования качество воздуха вблизи нефтебазы вновь пришло в норму.

Фото: Павел Мирошкин