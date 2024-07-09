Расследования

«Часть топлива удалось сохранить»: владелец вспыхнувшей после атаки дронов нефтебазы – о событиях 9 июля

Расследования 09.07.2024 17:43
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09.07.2024 17:43


В Калаче-на-Дону Волгоградской области на нефтебазе продолжается тушение пожара, вспыхнувшего после ночной атаки дронов. Один из собственников объекта рассказал V102.RU, что происходило минувшей ночью. 




– Нашу нефтебазу атаковали шесть беспилотников (официального подтверждения этой информации нет, – Прим.ред.). Они били целенаправленно летели именно к нам, хотя на их пути были другие промышленные объекты и другая нефтебаза. Как будто была заготовлена схема, где что находится на нашей территории: ударили по резервуарам, а потом – по насосной станции. Мы остались без воды. В итоге нечем было тушить огонь, – рассказал Ибрагим.  

По его словам, в ночь на 9 июля, когда произошла атака, на нефтебазе, как обычно в это время суток, находились дежурные сотрудники.

Слава Богу, пострадавших нет – никто даже палец не обжег. Хотя дроны, скорее всего, несли в себе какие-то металлические части – очень много осколков мы нашли. К ним сначала боялись приближаться – они могли быть заминированы, но после проверки выяснилось, что они не несут опасности, – продолжает предприниматель. 

Пока, признается мужчина, трудно назвать точную цифру ущерба, которое понесло его предприятие. 

Все было в нашей работе – и прибыль, и убытки, но уже понятно, что сейчас мы очень много потеряли. Сейчас трудно сказать – сколько именно. Часть топлива удалось сохранить – то, что не хранилось в цистернах. Тушение пожара продолжается, какие-то конкретные цифры можно назвать только после ликвидации, – пояснил собседеник. 

Собственник нефтебазы не может понять, почему целью беспилотников стало именно его предприятие:   

К военным мы не имеем никакого отношения. А нас атаковали, как какой-то «Лукойл». Конечно, в другой ситуации можно было даже гордиться, что враг оценивает нас наравне с таким гигантом, но сейчас совсем не смешно.

По словам бизнесмена, сейчас к тушению  пожара на нефтебазе было привлечено около полутысячи пожарных и более ста единиц техники, которую согнали с близлежащих районов и Волгограда. С огнем борется и противопожарный поезд. 

Но многие пожарные машины, по словам очевидцев, прибывали с небольшим запасом воды, которого, конечно, не хватило для тушения пожара такого масштаба. Уже в процессе огнеборцы протянули пожарные рукава и стали забирать воду прямо из Дона.

Напомним, сегодня, 9 июля, Волгоградскую область атаковали украинские дроны. В Калаче-на-Дону после прилета беспилотников загорелась нефтебаза, во Фролово - подстанция. Кроме того, дроны фиксировали и в других районах Волгоградской области. 

Видео Волгоград №1 t.me

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