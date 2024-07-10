Роспотребнадзор исследует воздух вблизи горящего склада в Волгограде





Сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в связи с пожаром на складе ООО «Юг-Вторсырьё» проверили воздух на наличие опасных веществ на территории жилой застройки в Краснооктябрьском районе, передает V102.RU.

По данным территориального управления, после поступления информации о случившемся возгорании на территории склада с картоном и другим вторсырьем, был осуществлен выезд аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» для отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования.

- Информация о состоянии атмосферного воздуха будет опубликована при получении результатов, - сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня утром, 10 июля, произошло возгорание по улице Былинная, 44 в Краснооктябрьском районе Волгограда. К тушению привлечено более 60 человек и 19 единиц техники. Площадь возгорания, по информации ГУ МЧС России по региону, растет с каждым часом. Ранее было зафиксировано возгорание на 500 квадратных метров, позже огонь перекинулся уже на 1 тыс. квадратных метров, а к данному моменту площадь возгорания составляет уже 1,2 тысячи.

Скриншот ГУ МЧС России по Волгоградской области