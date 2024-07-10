Расследования 10.07.2024 15:11
0
10.07.2024 15:11
В ГУ МЧС по Волгоградской области заявили о ликвидации открытого горения на вспыхнувшем сегодня складе вторсырья. Как сообщили V102.RU в ведомстве, один из этапов тушения пожара был закончен в 13-31 ч.
Напомним, площадь пожара на складе в Краснооктябрьском районе с момента возгорания увеличилась до 1200 кв.м. Огонь перекинулся на одноэтажное железобетонное здание, при этом пламя быстро распространялось из-за горючих материалов, жаркой и сухой погоды.
Черный дым, который был виден во многих районах города, напугал волгоградцев утром 10 июля. Оказалось, что на складе по адресу Былинная, 44, вспыхнул картон.
В тушении огня задействованы более 70 специалистов, 24 единицы техники.
Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
Житель Адыгеи продавал волгоградцам воздух вместо видеокарт10.07.2024 15:58
Расследования 10.07.2024 15:58
Водитель квадроцикла ночью свалился с холма в Волгоградской области10.07.2024 12:55
Расследования 10.07.2024 12:55
Директор антикафе предстанет перед судом в Волжском за травму мальчика на квесте10.07.2024 10:01
Расследования 10.07.2024 10:01
Укравшая у волгоградки 50 тысяч цыганка на видео попросила понять ее и простить09.07.2024 18:12
Расследования 09.07.2024 18:12
«Часть топлива удалось сохранить»: владелец вспыхнувшей после атаки дронов нефтебазы – о событиях 9 июля09.07.2024 17:43
Расследования 09.07.2024 17:43
Житель Волгограда до смерти забил лежачего отца шваброй09.07.2024 14:55
Расследования 09.07.2024 14:55
В отравившей волжан пекарне «Печка» РПН нашел антисанитарию09.07.2024 13:51
Расследования 09.07.2024 13:51
Для осушения КНС после взрыва и поиска погибших установили глубинные насосы09.07.2024 11:17
Расследования 09.07.2024 11:17
В Волгограде иномарка вылетела на обочину и опрокинулась09.07.2024 10:35
Расследования 09.07.2024 10:35
Под Волгоградом на Бобрах утонул 28-летний мужчина08.07.2024 19:48
Расследования 08.07.2024 19:48
У волжан, отравившихся салатом из пекарни, выявили сальмонеллу08.07.2024 18:46
Расследования 08.07.2024 18:46
В Волжском школьница закредитовала отца на 100 тыс. за фейковую валюту в Roblox08.07.2024 17:09
Расследования 08.07.2024 17:09
Владелица KIA Rio взыскала с УК более 300 тыс. рублей за упавшее дерево08.07.2024 16:38
Расследования 08.07.2024 16:38
Волгоградка отсудила 100 тыс. рублей за давку на эскалаторе08.07.2024 15:39
Расследования 08.07.2024 15:39
Волгоградка воткнула мужу нож в грудь из-за оскорблений08.07.2024 14:30
Расследования 08.07.2024 14:30