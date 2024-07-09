В Волгограде 13 июля отменят остановку «Стадион «Волгоград Арена»





В Центральном районе Волгограда вечером 13 июля в связи с проведением на стадионе матча за Суперкубок России отменят остановку общественного транспорта «Стадион «Волгоград Арена».

По информации администрации Волгограда, ограничения у стадиона буду действовать с 17.00.

– С 21.00 посадка и высадка пассажиров также будет приостановлена на остановках «ЦПКиО» в сторону Спартановки, «Дворец Спорта» – в сторону центра, «Мамаев курган» – в обоих направлениях, – предупреждают в мэрии.

Кроме того, вблизи стадиона будет запрещена парковка транспортных средств. Жителям Волгограда предлагают пересесть на общественный транспорт.

Напомним, стартовый свисток прозвучит в 20.30.