Житель Волгограда до смерти забил лежачего отца шваброй





В Волгограде 50-летний житель Советского района жестоко расправился с собственным отцом из-за бытового конфликта. Во время избиения, уточняют в СУ СК России по Волгоградской области, погибший не мог оказать сопротивления, так как прикован к кровати.

Как рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель волгоградского следственного управления СК России Наталия Рудник, убийство произошло 6 июля ночью.

– В ночное время между подозреваемым и его отцом произошла ссора. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник нанес по голове и телу своего пожилого отца несколько ударов рукояткой от швабры. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия, – сообщила представитель СУ СКР.

В отношении волгоградца сотрудниками следственного отдела СУ СКР по Советскому району возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

Решением суда по ходатайству следствия подозреваемый помещен в СИЗО.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области