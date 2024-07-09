Расследования

Житель Волгограда до смерти забил лежачего отца шваброй

Расследования 09.07.2024 14:55
0
09.07.2024 14:55


В Волгограде 50-летний житель Советского района жестоко расправился с собственным отцом из-за бытового конфликта. Во время избиения, уточняют в СУ СК России по Волгоградской области, погибший не мог оказать сопротивления, так как прикован к кровати. 

Как рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель волгоградского следственного управления СК России Наталия Рудник, убийство произошло 6 июля ночью. 

– В ночное время между подозреваемым и его отцом произошла ссора. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник нанес по голове и телу своего пожилого отца несколько ударов рукояткой от швабры. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия, – сообщила представитель СУ СКР. 

В отношении волгоградца сотрудниками следственного отдела СУ СКР по Советскому району возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства совершенного преступления. 

Решением суда по ходатайству следствия подозреваемый помещен в СИЗО. 

Фото: СУ СК России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
09.07.2024 18:12
Расследования 09.07.2024 18:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.07.2024 17:43
Расследования 09.07.2024 17:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.07.2024 13:51
Расследования 09.07.2024 13:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.07.2024 11:17
Расследования 09.07.2024 11:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.07.2024 10:35
Расследования 09.07.2024 10:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2024 19:48
Расследования 08.07.2024 19:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2024 18:46
Расследования 08.07.2024 18:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2024 17:09
Расследования 08.07.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2024 16:38
Расследования 08.07.2024 16:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2024 15:39
Расследования 08.07.2024 15:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2024 14:30
Расследования 08.07.2024 14:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2024 13:22
Расследования 08.07.2024 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2024 12:30
Расследования 08.07.2024 12:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2024 12:05
Расследования 08.07.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2024 11:28
Расследования 08.07.2024 11:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:41
Под Волгоградом мужчина утонул на глазах очевидцевСмотреть фотографии
19:32
Надежда лишь на СК: в Волжском жену участника Бахмутовской мясорубки лишили квартирыСмотреть фотографии
18:18
Трамваи стоят, люди идут своим ходом: на Ангарском оборвали контактные проводаСмотреть фотографии
18:12
Укравшая у волгоградки 50 тысяч цыганка на видео попросила понять ее и проститьСмотреть фотографииCмотреть видео
18:08
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобренияСмотреть фотографии
17:59
Свободную от алкоголя зону вводят в центре Волгограда из-за матча РФССмотреть фотографии
17:43
«Часть топлива удалось сохранить»: владелец вспыхнувшей после атаки дронов нефтебазы – о событиях 9 июляСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
В Волгограде на матч Суперкубка России продано более 40 тысяч билетовСмотреть фотографии
17:07
Лес рубят – щепки летят: в Волжском война властей с автосервисами обернулась блокадой частного сектораСмотреть фотографии
16:53
Останутся только стены, и те не все: в Волгограде реконструируют исторический особнякСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде 13 июля отменят остановку «Стадион «Волгоград Арена»Смотреть фотографии
16:22
Нового главврача Новоаннинской ЦРБ нашли в наркодиспансереСмотреть фотографии
16:06
Качество питьевой воды после взрыва на КНС в Волгограде остается в нормеСмотреть фотографии
15:46
Главный тренер «Ротора» собирает «досье» на «Шинник»Смотреть фотографии
14:55
Житель Волгограда до смерти забил лежачего отца швабройСмотреть фотографии
14:53
В Камышине похоронили погибшего на СВО бизнесмена Вячеслава МартыненкоСмотреть фотографии
14:52
В Волгоградской области за неделю утонули 7 мужчин и женщинаСмотреть фотографии
14:52
Жительница Волжского фиктивно прописала в своем сельском доме 81 узбекаСмотреть фотографии
13:51
В отравившей волжан пекарне «Печка» РПН нашел антисанитариюСмотреть фотографии
13:50
РПН зафиксировал вредные выбросы от пожара на нефтебазе в Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
13:47
Суперкубок России доставят в Волгоград 10 июляСмотреть фотографии
13:34
Спекуляции на трагедии: обвинения волгоградских «общественников» оказались с душкомСмотреть фотографии
13:29
У летевшего из Санкт-Петербурга в Волгоград самолета возникла проблема с наддувомСмотреть фотографии
13:24
«А может, сразу за границу?»: цены на турбазы в Волгоградской области зашкалили в пик жарыСмотреть фотографии
13:22
«Ротор» взял в аренду полузащитника Никиту ПлотниковаСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области 115 воспитателям не доплатили более 5 млн рублей за сверхурочныеСмотреть фотографии
11:37
Останутся двое: Андрей Бочаров представил кандидатов в сенаторыСмотреть фотографии
11:20
Волгоградцам рассказали, где можно заработать до 170 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:17
Для осушения КНС после взрыва и поиска погибших установили глубинные насосыСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде иномарка вылетела на обочину и опрокинуласьСмотреть фотографии
 