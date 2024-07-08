В Волжском школьница закредитовала отца на 100 тыс. за фейковую валюту в Roblox





В Волжском 9-летняя девочка попалась на уловки мошенников и оформила на отца кредит на 100 тысяч рублей. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, неизвестные пообещали школьнице взамен подарок – игровую валюту в популярной компьютерной онлайн-игре. Глава семейства обратился с заявлением в полицию спустя месяц, когда обнаружил у себя оформленный онлайн-кредит в банке.

Выяснилось, что дочери в одном из мессенджеров написал неизвестный, который предложил внутриигровую валюту в игре Roblox, если та пройдет по специальной инструкции. Сама того не осознавая, девочка закредитовала отца.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 159 УК РФ – мошенничество.

В полиции напоминают волгоградцам, что с стремительным развитием интернет-технологий столкнуться с мошенниками могут не только взрослые, но и дети.

– Необходимо постоянно объяснять несовершеннолетним правила общения с незнакомцами в сети Интернет, объяснять какие данные можно разглашать, а какую информацию хранить в секрете, – предупреждают в полиции.