Расследования

В центре Волгограда годовалый ребенок вышел в открытое на 8 этаже окно

Расследования 08.07.2024 11:28
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08.07.2024 11:28


В Центральном районе Волгограда годовалый ребенок разбился насмерть при падении из окна, расположенного на восьмом этаже многоквартирного дома. Следственным отделом по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. 

По информации официального представителя СУ СКР по региону Наталии Рудник, трагедия разыгралась 6 июля. В этот день ребенок находился под присмотром родной бабушки. Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности  – по ч.1 ст.109 УК РФ. 

Подозреваемая присматривала за своим полуторогодовалым внуком. В какой-то момент она отлучилась в ванную комнату, оставив при этом открытым настежь окно. Малолетний с помощью табуретки забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, крепления которой не выдержали веса ребенка, и выпал из окна квартиры, получив смертельные травмы, – сообщила представитель следственного управления информагентству. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации экстренных служб, ребенок выпал из окна дома, расположенного по ул. Рокоссовского, 42. Спасти ему жизнь не представлялось возможным из-за тяжести полученных при падении с высоты травм.  

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