Происшествия

Под Волгоградом иномарка сбила насмерть 87-летнего пенсионера

Происшествия 06.07.2024 09:39
0
06.07.2024 09:39


Трагедия произошла накануне в Калаче-на-Дону. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 5 июля около 13-00 ч. Kia Seltos напротив дома №12 по ул. Пархоменко совершила наезд на 87-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги.
Пенсионер скончался до приезда скорой помощи.
Фото Калач-на-Дону Город воинской славы VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
05.07.2024 21:04
Происшествия 05.07.2024 21:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 12:05
Происшествия 05.07.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 11:29
Происшествия 05.07.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 11:17
Происшествия 05.07.2024 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 09:42
Происшествия 05.07.2024 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 17:00
Происшествия 04.07.2024 17:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 16:17
Происшествия 04.07.2024 16:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 16:13
Происшествия 04.07.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 13:46
Происшествия 04.07.2024 13:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 12:57
Происшествия 04.07.2024 12:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 12:36
Происшествия 04.07.2024 12:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 11:39
Происшествия 04.07.2024 11:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 09:22
Происшествия 04.07.2024 09:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.07.2024 16:59
Происшествия 03.07.2024 16:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.07.2024 14:57
Происшествия 03.07.2024 14:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:42
Росстат подсчитал количество уехавших и приехавших в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:39
Под Волгоградом иномарка сбила насмерть 87-летнего пенсионераСмотреть фотографии
08:57
«Куски летят на голову»: двухэтажка в Волгограде треснула от «утопительного» капремонтаСмотреть фотографии
08:47
Бродившая 2 недели по Волгограду женщина вернулась домойСмотреть фотографии
08:17
Волгоградские неонатологи выходили 900-граммового малышаСмотреть фотографии
07:36
Синоптики обнадежили волгоградцев спадом жарыСмотреть фотографии
21:29
Для подстраховки: в Волгограде восстановят берегоукрепление вблизи нового ЖКСмотреть фотографии
21:04
В Волгограде пожарные потушили электроподстанциюСмотреть фотографии
20:33
Камышане остались без света на фоне 40-градусной жарыСмотреть фотографии
19:56
В Волгограде отремонтируют недавно отремонтированную станцию СТ «Комсомольская»Смотреть фотографии
19:15
Царицын, но уже не тот: под Волгоградом на строительном мусоре возводят коттеджиСмотреть фотографии
19:08
Море музыки: афиша Комсомольского сада и ЦПКиО на выходныеСмотреть фотографии
17:46
Легенды футбола Аршавин и Алдонин приедут в Волгоград на СуперкубокСмотреть фотографии
17:29
СК расследовал дело о гибели волгоградца под колесами трактораСмотреть фотографии
17:18
Новые поправки в волгоградские законы разработали депутаты для участников СВОСмотреть фотографии
16:44
«Все понимают – надо место повыше»: новый главный тренер «Динамо-Синары» провел первый смотр командыСмотреть фотографии
16:44
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hrСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде экс-инспектор миграционного отдела «приютил» 588 иностранцевСмотреть фотографии
15:33
Волжанин инвестировал в мошенников 1,5 млн и месяц ждал прибылиСмотреть фотографии
15:27
Tele2 улучшила сеть к отпускному сезону в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:11
Игорь Соколов усилил полузащиту «Ротора»Смотреть фотографии
14:37
В Волгограде главе фирмы из Тамбова грозит 10 лет за хищение 100 млн при капремонтеСмотреть фотографии
14:30
Росприроднадзор возбудил дело из-за ядовитых прудов-накопителей в ЕланиСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде зацвел отреставрированный за 15 миллионов фонтанСмотреть фотографии
12:51
Прокуратура обязала чиновников провести ремонт дороги в волгоградском райцентреСмотреть фотографии
12:30
В Волгоградской области поймали группу браконьеров с центнером уловаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
Хит продаж по всей России: изучаем автомобили популярного китайского бренда на дорогах ВолгоградаСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом кусок брусчатки пробил лобовое стекло Nissan и влетел женщине в головуСмотреть фотографии
11:40
Доставили с политравмами. Стало известно состояние пострадавших в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:29
В Волгограде иномарка снесла самокатчика ночью на Аллее Героев: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 