Под Волгоградом иномарка сбила насмерть 87-летнего пенсионера

Происшествия 06.07.2024 09:39
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06.07.2024 09:39
Трагедия произошла накануне в Калаче-на-Дону. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 5 июля около 13-00 ч. Kia Seltos напротив дома №12 по ул. Пархоменко совершила наезд на 87-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги.
Пенсионер скончался до приезда скорой помощи.
Фото Калач-на-Дону Город воинской славы VK.com
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