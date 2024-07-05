Расследования

В Волгограде главе фирмы из Тамбова грозит 10 лет за хищение 100 млн при капремонте

Расследования 05.07.2024 14:37
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05.07.2024 14:37


Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего директора строительной фирмы, который подозревается в хищении 100 млн рублей при капремонте 41 многоквартирного дома в Волгограде и городе Михайловка Волгоградской области. За мошенничество в особо крупном размере руководителю коммерческой фирмы из Тамбова грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает V102.RU со ссылкой на областную прокуратуру. 

Напомним, как ранее сообщалось информагентством, глава фирмы заключил в 2022 году с фондом капремонта 6 договоров на выполнение работ по капитальному ремонту. Из 340 млн рублей при договоре авансом руководителю было выплачено 100 млн рублей, но обязательства предпринимателем так и не были выполнены. 

Проверив материалы дела, областная прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинения. В свою очередь, фигурант дела свою вину не признал. 

На имущество обвиняемого в ходе расследования наложен арест на сумму свыше 10 млн. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ворошиловский районный суд. 

Напомним, из открытых источников известно, что контракты на капремонт домов были заключены с ООО «Тамбовская Строительная Компания». Генеральным директором компании с 2 марта 2021 года является Александр Корнаушкин.


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