Расследования

Глава фирмы из Тамбова попался на хищении 100 млн рублей при капремонте в Волгограде и Михайловке

Расследования 09.04.2024 18:24
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09.04.2024 18:24

Следователи возбудили шесть уголовных дел в отношении 38-летнего директора строительной фирмы, который подозревается в хищении 100 млн рублей при капремонте 41 многоквартирного дома в Волгограде и городе Михайловка Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина после получения предоплаты создал видимость начала работ, а после просто прекратил деятельность.

Установлено, что в 2022 году между региональным фондом капремонта и строительной организацией были заключены 6 контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Общая сумма контрактов составила 340 млн рублей. Подрядчику необходимо было отремонтировать фундаменты, фасады, подвальные помещения, крыши, систему водоотведения, тепло-, газо-, водо- и электроснабжения в 41 жилом строении. Однако ни по одному из договоров обязательства не были выполнены.

– Мужчина распорядился похищенными деньгами по своему усмотрениюЧасть он направил на погашение кредитных задолженностей в банках, долговых и финансовых обязательств по ранее заключенным контрактам, а часть была перечислена в адрес нескольких организаций, зарегистрированных на территории Москвы и Московской области и не связанных с проведением капитального ремонта, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

В настоящее время полицией проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.

Из открытых источников известно, что контракты на капремонт домов были заключены с ООО «Тамбовская Строительная Компания». Генеральным директором компании с 2 марта 2021 года является Александр Корнаушкин. Юридический адрес фирмы зарегистрирован в Тамбове, Москве и Московской области. Компания существует с 21 мая 2007 года. 

Видео: МВД Медиа / YouTube

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