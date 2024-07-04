Почти две сотни подозрительных квадрокоптеров задержали на посту в Волгограде





Дзержинский районный суд Волгограда рассмотрит дело об административном нарушении в отношении компании-перевозчика ТОО «Absolute Export» которое пыталось нелегально перевезти в Москву партию квадрокоптеров. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда, ранее таможенниками на посту ДПС «Ерзовка» в Городищенском районе были обнаружены в грузовом транспорте свыше 194 штук летательных аппаратов.

Согласно сопроводительным документам, водителем должны были перевозиться товары для развлечений, настольные игры, надувные мячи и наборы для лепки. Однако, в ходе проверки в грузовом отсеке сотрудниками были обнаружены почти две сотни незадекларированных квадрокоптеров и 997 наборов детского конструктора, что является грубым нарушением.

По данному факту сотрудниками ведомства был составлен акт об остановке, а транспортное средство было доставлено с товаром для проведения таможенного контроля.

- Административный материал в отношении ТОО «Absolute Export» по делу об административном правонарушении, принят к производству Дзержинского районного суда. Рассмотрение дела назначено на 30 июля 2024 года, - уточнили в районном суде.