В реанимации спасают жителя Волгограда, попавшего под травмвай





В Дзержинском районе Волгограда трамвай сбил 58-летний мужчина получил тяжелые травмы во время дорожно-транспортного происшествия с трамваем. По информации полицейских, вагон снес пешехода на ул. Новодвинской, когда тот шел вдоль трамвайных путей.

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло около дома №19А – напротив института бизнеса накануне, 3 июля. С места происшествия пострадавший был доставлен в больницу, где сейчас медики борются за его жизнь.

В полиции не уточняют, оказался ли мужчина на рельсах, либо был сбит трамваем, но, по сведениям областного комитета здравоохранения, волгоградец получил тяжелые травмы.

– Мужчина поступил в реанимационное отделение больницы №25. Состояние тяжелое, получает необходимую медицинскую помощь, – сообщили в облздраве.