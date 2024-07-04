



4 июля в Волгограде иномарка разбилась, залетев под грузовик. Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение произошло в Советском районе на участке проезжей части ул. Электролесорвская в границах завода им. Петрова. Последствия страшного ДТП запечатлели очевидцы.





Судя по опубликованным кадрам, легковой автомобиль влетел в левый бок грузовика, прямиком под днище. Из-за сильнейшего удара крыша иномарки оказалась срезана.

Отметим, в настоящее время обстоятельства ЧП на месте аварии выясняют правоохранители. По информации очевидцев, в ДТП имеются пострадавшие. Всю необходимую помощь им оказывают сотрудники скорой медицинской помощи.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me